ضبط 600 سرنجة طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا السايق، قامت إدارة تموين كفر صقر بحملة تفتيشية على المخازن والأنشطة التجارية، ما أسفر عن تحريرمحضر برقم 1579 جنح طوارئ أمن دولة ضد أحد أصحاب المحال التجارية، وتم التحفظ على 24 عبوة بويات مجهولة المصدر.

كما تحرير محضر برقم 1580 جنح طوارئ أمن دولة ضد أحد صاحب مخزن مستلزمات طبيه وتم التحفظ علي 600 سرنجة طبية مجهوله المصدر، وكذلك تحرير محضرين برقم 1581 و1582 جنح طوارئ أمن دولة لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وفي سياق آخر، تابعت إدارة صحة البيئة والفرق الطبية بالإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية بمدارس المحافظة، وجرى التأكد من إرتداء الطلاب والمراقبين علي الإمتحانات باللجان للكمامات، والتطهير بالكحول، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، ومن النظافة العامة بها، وبدورات المياه، وتوافر المطهرات والصابون علي الأحواض، ونظافة البيئة المحيطة بالمدارس، وتوافر سلات لجمع القمامة، والتخلص الأمن منها، وعدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوار المدارس، بجانب المرور علي خزانات المياه بالمدارس، للتأكد من فصل المستعمل منها في أعمال الدفاع المدني والحرائق أو الأغراض الأخري عن شبكة مياه الشرب، والتأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب والكهرباء ووصلات الصرف الصحي وغيرها.

كما قامت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، بالاستمرار في مواصلة أعمال التطهير اليومي المكثف، بكافة المدارس بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالشرقية، منذ بداية الإمتحانات، وتم تطهير وتعقيم جميع الفصول واللجان بالمدارس، وتطهير الأسطح بالكلور بالنسب المحددة.