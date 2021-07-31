مصر للطيرات: تسيير 87 رحلة جوية لنقل 8 آلاف راكب غداً

أعلنت شركة مصرللطيران، تسيير 87 رحلة جوية غدا الأحد 1 أغسطس، بمعدل 63 رحلة دولية إلى: «بغداد، إربيل، دبي، ندجامينا، عمّان، لاجوس، تونس، الدوحه، دوسلدورف، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، جنيف، إسطنبول، لندن، أثينا، مدريد، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، أبوظبي، برلين، بروكسل، موسكو، ميونيخ، كانو، برشلونة، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا وأسمرة».

وأشارت إلى أنه سيتم أيضا تسيير 20 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و4 رحلات شحن جوي، حيث تنقل جميع هذه الرحلات 8842 راكبا.