غياب 148 طالبا عن امتحاني الأحياء والإستاتيكا بكفر الشيخ

أعلنت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات التربية والتعليم، عدم رصد أي تجاوزات في أعمال امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، بـ86 لجنة موزعة على 12 إدارة تعليمية، خلال أداء طلاب الشعبة العلمية امتحان مادتي الأحياء والإستاتيكا، كما لم ترصد أي حالات غش.

وتابع اللواء جمال نور الدين، أعمال الامتحانات، موجهًا بتوفير سبل الراحة لإنجاح سير الامتحانات بهدوء ويسر على أبنائنا طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

كما تابعت غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان ومتابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن 13397 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية، أدوا امتحاني الأحياء والإستاتيكا، وتغيب عن أداء الامتحان 148 طالبا وطالبة، وكانت نسبة الحضور بين الطلاب 99٪ موزعين على 86 لجنة في 12إدارة تعليمية بالمحافظة.

وأكد تامر وهدان، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، لم يتم رصد أي شكاوى خاصة داخل اللجان، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة، تابعوا تجهيز اللجان قبل وبعد الامتحان، وتوافر أدوات التعقيم بكل لجنة وتجهيز الاستراحات الخاص برؤساء اللجان والملاحظين وتوفير سبل الراحة لهم.

وأضاف أن غرفة العمليات مازالت منعقدة لمتابعة عودة أوراق الإجابة لحين وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة بمحافظة كفر الشيخ.