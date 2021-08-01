حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 1-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الجوزاء بحبه لقضاء وقته مع الاصدقاء المقربين منه، كما يعرف عنه أنه يكره القيود والروتين، ويتسم بحسه الفكاهي، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر في منزلك الثاني عشر قد يجعلك مشوشا.. تميل للانعزال قليلًا، وعليك ألا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

ينصحك الفلك اليوم بعدم إهمال أي عارض صحي وقاوم ميلك للانفعال والغضب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.