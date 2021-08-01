حظك اليوم برج الثور الأحد 1-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يميل مولود برج الثور إلى أن يكون كريمًا مع الأشخاص من حوله، وهو يهدف بهذا إلى أن يجعل علاقاته طويلة الأمد، كما أنه لا يفضّل أن يتحدّث كثيرًا ويصبر بشكل كبير.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

المريخ في وضع داعم ويمدك ذلك بالقدرة على إصابة أهدافك واليوم مناسب لاتخاذ قرارات صائبة، فلا تتردد.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

القمر في برجك يجعلك اليوم تتألق قدرةً على إبهار من حولك وتفتن الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الثور عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد، ويوافق تاريخ ميلادها 23 أبريل.