حبس قاتلة أطفالها الثلاثة وعشيقها بقنا 15 يوما على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة بمركز فرشوط، تجديد حبس قاتلة أبنائها وعشيقها السائق، 15 يومًا علي ذمة التحقيق في الواقعة المحرر بشأنها المحضر رقم 1531 لسنة 2021 اداري فرشوط.

واستمعت النيابة العامة، إلى أقوال الأب الضحية الرابعة لزوجته، بعد خروجه من مركز أورام قنا مساء الخميس الماضي، وأدلى بما حدث معه يوم الحادث وجاء متفقًا مع أقوال زوجته القاتلة، حيث ذكر أنهم تناولوا عصيرًا مسمومًا.

وكانت المتهمة وعشيقها اعترفا بقتل أطفالها الثلاثة وإصابة زوجها بتسمم، لإعطائهم عصيرًا به سم كلاب، ومثلّا الجريمة الأربعاء الماضي أمام النيابة العامة والأجهزة الأمنية بفرشوط بقرية كوم البيجا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من كشف غموض وفاة 3 أطفال أشقاء نتيجة إصابتهم بالتسمم الغذائي، وإصابة والدهم، الذي مكث 5 أيام بمركز أورام قنا للعلاج ، بقرية «كوم البيجا»، التابعة لمركز فرشوط، حيث تبين أن الزوجة وراء الجريمة، لارتباطها بعلاقة غير شرعية مع آخر، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الزوجة والسائق، المتهمين بقتل 3 أطفال، وإصابة زوجها بالتسمم.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، اخطاراً بمصرع كل من ،أميرة رأفت، 8 سنوات، وشقيقيها ،أمير، 7 سنوات، وآدم، 9 سنوات، وإصابة والدهم رأفت جلال، 32 سنة، بحالة تسمم، تم نقل الجثث والمصاب إلى مستشفى فرشوط المركزي، قبل أن يتم تحويله إلى مستشفى مركز أورام قنا، نظراً لخطورة حالته.

وشيع جنازة الأطفال الثلاثة وسط غياب الأب والأم القاتلة بواسطة أقاربهم من مستشفى فرشوط المركز، إلى مقابر العائلة في الجبل.