حظك اليوم برج الحمل الأحد 1-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يتسم بالطموح والإبداع وحب المغامرة، كما أنَّه يحب الامتلاك، ويغار على حبيبته، ولديه ثقة كبيرة في نفسه، توقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في منزلك الثاني ومن المحتمل أن تقوم اليوم بالتحضير لعمل مهم، فقط راجع حساباتك جيدا.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

الشمس وعطارد في منزل الحب يدعمان علاقاتك ويمنحانك حضورًا أخاذًا.. تؤثر فيمن حولك وتكون قدوة للكثيرين.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.