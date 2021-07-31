بحضور 40 فنانا من 25 دولة.. العلمين تستضيف أول سومبوزيوم للفن التشكيلي

تحت شعار «الإنسانية تستحق»، تستضيف مدينة العلمين أول سومبوزيوم دولي للفنون التشكيلية بعنوان «أرتا مرسانا»، والمقرر أن يقام بالساحل الشمالي خلال الفترة من 14 وحتي 24 أغسطس من الشهر الجارى، بمشاركة ما يزيد عن 40 فنان من 25 دولة عربية وأجنبية سيقدمون إبداعاتهم ورسم لوحاتهم خلال فترة عقد هذا الحدث الفني الفريد من نوعه.

فعالية «العلمين» ترفع شعار «الإنسانية تستحق»

وقال ياسر رجب، رئيس السومبوزيوم، إن هذه الفعالية، تعد من الأحداث الفنية المهمة وشارة لإنطلاق مزيد من الأحداث والفعاليات الفنية خلال الفترة المقبلة من منطقة العلمين التي تعد من المناطق الملهمة للفن والإبداع والهدف الذي نسعى إلى تحقيقه الخاص بنشر النور ونقل وتبادل الثقافات المختلفة بين الشعوب.

وأشار إلى أن برنامج السومبوزيوم حافل بالأنشطة الفنية ما بين رسم ومهرجان للألوان والفنون الشعبية والتراثية المستوحاة من البلدان المشاركة للتعرف على عادات وتقاليد الشعوب من خلال فنونها، فضلًأ عن أن الفنانين المشاركين ينتمون لمدارس فنية مختلفة وهو ما سيعود بالتنوع في الإنتاج الفني الذي سيقدمونه خلال فترة إقامة السومبوزيوم.

وشدد على أن السومبوزيوم سيكون حدثًا فنيًا عالميًا سنويًا إلى جانب عدد من الأحداث التي سيتم الكشف عنها تباعًا خلال الفترة المقبلة، خصوصًا وأن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز يجعلها دائمًا محط أنظار العالم والوقت حان لتنطلق فنون العالم من أرضها.

حدث عالمي سنوي لنشر الفنون وتبادل الثقافات

ويعد «أرتا مرسانا»، أول سومبوزيوم للفن التشكيلي يقام بمنطقة العلمين بمشاركة فنانين من مختلف الدول تنظمه مؤسسة عمر سعادة لتنمية ودراسة المواهب والقدرات الخاصة بهدف نشر الفنون المختلفة وتبادل الثقافات بين شعوب العالم يرأسه ياسر رجب ومديره العام الدكتور أسامة أبو نار، ومنسق الأعمال الفنان، فراس نعناع، من سوريا والقومسير الفنانة ميريما فيتاهوفيتش من إيطاليا.