«زوغوا من الشغل».. إحالة 115 موظفًا بالوحدات المحلية ببني سويف للتحقيق

أعلن أحمد دسوقي مدير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة بني سويف، المرور على 40 وحدة قروية خلال عام، حيث تم التفتيش على حضور وغياب العاملين بالوحدات المحلية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا.

كما تابع سير منظومة اللجان الفنية بالوحدات المحلية الخاصة بالبت في طلبات التصالح، ومراجعة الحالة الفنية للمعدات ومجالات استخدامها وكفاءة الاستعمال، بالإضافة إلى التفتيش على أقسام البيئة والإشغالات والتنظيم والمشاتل والإعلانات والحملات الميكانيكية ووحدات المتغيرات المكانية، والتراخيص وكذا ملفات النظافة على مستوى القرى وغيرها من الملفات والموضوعات الهامة.

وأشار إلى أن نتائج تلك الحملات أسفرت عن إحالة 115 موظفًا لجهات التحقيق من بينهم رؤساء قرى وسكرتير وحدة محلية ورؤساء أقسام، حيث تركزت معظم المخالفات على حالات الغياب والقصور في ملفات التصالح على البناء المخالف، وتطبيق القانون على مخالفات البناء والتراخي في تنفيذ قرارات الإزالة، وبعض المخالفات المالية والإدارية التي تمت إحالتها للنيابة الإدارية بقرار المحافظ

من جانبه، شدد الدكتور محمد هاني غينم محافظ بني سويف، على استمرار المتابعة والتفتيش على منظومة العمل بالوحدات المحلية سواء بالمدن أو القرى، خاصة وأن الوحدات المحلية تمثل الركيزة الأساسية في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق الجهاز الإداري بالمحليات، لاسيما وأنها حالياً تم دعمها بمراكز تكنولوجيا مطورة تعمل بنظام الشباك الواحد لتقدم كافة المعاملات والخدمات الحكومية.

وأشار إلى تشكيل وحدة رصد ميداني في 225 قرية، وتشكيل لجنة لشؤون القرى برئاسة معاون المحافظ، لدعم جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بجانب العمل الميداني المستمر برئاسة المحافظ أو نوابه أو السكرتير العام والمساعد.

وناقش «غنيم»، جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، خلال عام، وتحديداً في الفترة من 1يوليو 2020 حتى 30 يونيو 2021، التي عرضها أحمد دسوقى مدير عام الإدارة، فيما يتعلق بالمراجعة الداخلية والمخالفات الإدارية بالوحدات المحلية بالمدن والقرى؛ بهدف تقويم المنظومة وتلافى السلبيات وتذليل العقبات أولاً بأول لتحسين أداء المنظومة الخدمية التي يتلقاها المواطن السويفي.