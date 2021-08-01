أعلى هيئة استشارية صينية تبحث حماية الصحة العامة وسط أنباء عودة كورونا

وسط الأنباء التي أعلنتها السلطات الصحية الصينية مؤخرا عن أن البلاد تشهد أسوأ انتشار لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في البلاد منذ شهور، عقد مستشارون سياسيون وطنيون ندوة لمناقشة تعزيز شبكة حماية الصحة العامة، التي اعترفوا أنها رغم قوتها إلا أن هناك حاجة لتعزيزها.

رأس الندوة، التي عقدها المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين، وانغ يانغ، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

وقال «وانغ» إن الشبكة بالغة الأهمية لحماية صحة المواطنين وحماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا أنها تجسد أيضا التطلع الأصلي والمهمة الأصلية للحزب الشيوعي الصيني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية.

وأضاف أنه ينبغي بناء شبكة وطنية لحماية الصحة العامة بخصائص صينية من خلال إفساح المجال كاملا لمميزات الصين في مجالات السياسة والأنظمة والثقافة.

وقدم عشرة مستشارين سياسيين وممثلين خاصين، تم دعوتهم إلى الاجتماع، اقتراحاتهم، بينما أعرب ما يقرب من 70 مستشارًا سياسيًا عن آرائهم عبر منصة إلكترونية.

وأكد المستشارون السياسيون أن الصين بنت أكبر شبكة حماية للصحة العامة في العالم، وأثبتت فاعلية في احتواء آثار الجائحة، ومع ذلك هناك حاجة إلى مزيد من التقدم لتعزيز الشبكة.

وشدد المستشارون السياسيون خلال الاجتماع على دفع إصلاح وكالات السيطرة على الأمراض وتحسين أنظمة المراقبة والإنذار المبكر.

ودعا المستشارون السياسيون إلى بذل الجهود لجعل الوصول إلى الموارد الطبية عالية الجودة أكثر سهولة على المستوى الأولي، وحثوا على تطوير أفضل لتخصصات الصحة العامة في مؤسسات التعليم العالي. كما شددوا على تعزيز البحث العلمي في مجال الصحة العامة وتوسيع التعاون الدولي في المجال.

واقترح المستشارون أيضا مراجعة قانون الوقاية من الأمراض المعدية والسيطرة عليها، واللوائح الخاصة بالاستجابة لحالات طوارئ الصحة العامة.