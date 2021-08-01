«بيجيب سيرتي في غيابي».. القصة الكاملة لذبح مواطن على يد صديقه

صراخ وعويل وجثة هامدة في منتصف الشارع بمنطقة منشأة ناصر، وحولها بركة من الدماء، كان ذلك هو المشهد الذي وقعت عليه أعين المارّة في وضح النهار في إحدى الشوارع الجانبية بالمنطقة الشعبية، حيث أقدم المتهم الذي لم يبلغ عامه العشرين بعد، على ذبح صديقه صاحب الـ15 عاما، على خلفية شجار وقع بينهما ليقوم الجاني بإنهاء حياة الضحية انتقاماً منه عن أفعاله بحسب قوله في التحقيقات.

قتل بسبب الغيبة

«قتلته عشان كان بيجيب سيرتي كتير في غيابي وبيتكلم عني وحش وأنا حذرته أكتر من مرّة»، كان ذلك هو السبب الذي أدلى به المتهم أمام جهات التحقيق بالنيابة العامة، إذ اعترف بعد ضبطه بارتكابه جريمة القتل بحق صديقه انتقاماً منه، إلاّ أنّه اعترف أيضاً وبحسب أقواله أنّه حذر المجني عليه مرات عديدة من الخوض في سيرته أثناء غيابه، ورغم ذلك كان الأخير لا ينتهي ويستمر في فعلته.

وأشار المتهم إلى أنّه في اليوم الذي شهد الواقعة صادف أثناء سيره بمنطقة منشأة ناصر، المجني عليه وكان قد علم سلفاً أنّه تحدث عنه في غيابه مع أصدقاء مشتركين بينهما.

وقال الجاني في التحقيق: «وأنا بعاتبه وبقوله ليه بتعمل كده انتبهت أنه حاول يمشي وأنا بكلمه رغم إصراري أنه يسمع عتابي ليه في اللحظة دي ماقدرتش اتمالك أعصابي وقتلته».

ذبح المجني عليه أمام المارة والقبض على المتهم

وكان المتهم قد لاحظ محاولة الضحية الانصراف دون أن يعير لكلامه اهتماما، فأخرج «مطواة» من بين طيّات ملابسه واتجه بها صوب صديقه، وفي ثوان معدودة انقض على عنقه وقام بذبحه محدثاً جرحاً قطعياً في الرقبة خر على إثرها الأخير صريعاً على الأرض أمام المارّة وسط بركة من الدماء التي انفجرت من جسد المجني عليه، وكانت قوات الأمن بقسم شرطة منشأة ناصر قد تمكنت من ضبط المتهم وأصدرت النيابة العامة قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.