مليار و149 مليونًا إجمالي متحصلات جمارك بدمياط في يونيو

كشفت الإدارة المركزية لجمارك دمياط، برئاسة أشرف عبدالعزيز، اليوم السبت، عن إجمالي متحصلاتها من الضرائب والرسوم الجمركية، خلال شهر يونيو الماضي، والتي بلغت مليارًا و149 مليونًا و367 ألف جنيه.

وأشارت جمارك دمياط، في بيان لها قبل قليل، إلى أنها أفرجت خلال الشهر الماضي عن مشمول 3207 شهادة جمركية، وذلك لكافة السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة، منها الأرز والقمح وقطع غيار سيارات وموتوسيكلات والأعلاف والأقمشة والمصنوعات النسيجية والأبلاکاش والتفاح.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 254 مليونًا و238 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 758 مليونًا و209 ألف جنيه، بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 136 مليون و919 ألف جنيه، كما بلغت قيمة الإعفاءات الناتجة عن الاتفاقيات 354 مليونًا و973 ألف جنيه خلال نفس الفترة.

وقامت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط، خلال شهر يونيو 2021، بتصدير مشمول 2059 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة (نهائي وسماح مؤقت ودروباك)، بقيمة بلغت 4 مليارات و64 مليونًا و998 ألف جنيه، وذلك لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة.

كما تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية، التي تم تصدير مشمولها من جمارك دمياط خلال شهر يونيو، بلغت نحو 16 مليون و270 ألف جنيه، فيما قامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن، بمبلغ 3 ملايين و659 ألف جنيه.

وقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع بتحصيل مبلغ 988 ألف و745 جنيه، حصيلة بيع عن 16 لوط بالمزاد، وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة لجمارك دمياط، خلال شهر يونيو 2021، حوالي مليار و149 مليونًا و367 ألف جنيه.