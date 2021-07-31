تنقلات بالوزارة.. «شلبي» رئيسا لمصلحة «الري»

أصدر الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، قرارا وزاريا بعدد من الانتقالات والتكليفات للوظائف القيادية بالوزارة، وشملت القرارات ندب المهندس السيد شلبي للعمل رئيساً لمصلحة الري.

كما شمل القرار الوزاري الذي حمل رقم 2021 تكليف المهندس أحمد رشاد عباس السمان للندب كرئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير وتكليف الدكتور أسامة الظاهر للعمل رئيساً لقطاع المياه الجوفية بجانب عمله مشرفا على الأمن بكل الجهات التابعة للوزارة لحين صدور تعليمات أخرى.