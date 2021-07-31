تطوير «العصافرة قبلي» بـ244 مليون جنيه لخدمة 85 ألف أسرة

قام اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بجولة مفاجئة لمتابعة أعمال تطوير منطقة العصافرة قبلي بحي منتزة ثاني، اليوم السبت، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، والتي جاءت تنفيذاً للبروتوكول الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لتطوير 7 مناطق عشوائية، بتكلفة 811 مليون جنيه، تخدم نحو 2 مليون نسمة بمحافظة الإسكندرية.

تفاصيل تطوير منطقة العصافرة قبلي بالإسكندرية

وأوضح محافظ الإسكندرية أن أعمال التطوير بمنطقة العصافرة قبلي تبلغ تكلفتها 244 مليون جنيه، وعدد سكان المنطقة المستفيدين من أعمال التطوير حوالي 85 ألف أسرة، وتقع المنطقة على مساحة 277 فداناً.

وأضاف أن أعمال التطوير شملت رصف الطرق بتكلفة 93.8 مليون جنيه، وتطوير شبكة الكهرباء والإنارة بتكلفة 12 مليون جنيه، وتطوير شبكات مياه الشرب بالكامل بتكلفة 40.6 مليون جنيه، وتطوير شبكة الصرف الصحي بتكلفة 97.6 مليون جنيه.

الشريف لأهالي العصافرة: «إنهاء أعمال التطوير في وقتها»

وخلال جولته بمنطقة العصافرة قبلي، التقي المحافظ بعدد من أهالي المنطقة للاستماع إليهم، مؤكداً لهم أن أعمال التطوير تتم على قدم وساق، لإنهاء كافة أعمال التطوير في وقتها المحدد.

تشديد بضرورة رفع القمامة أولاً بأول في منطقة العصافرة

وشدد المحافظ على مسئولي شركة «نهضة مصر» للنظافة ومسئولي حي المنتزة ثاني، بضرورة رفع القمامة أولاَ بأول، ووجه المسئولين بضرورة المتابعة يومياً، ومحاسبة أي مخالف أو مقصر.

جاءت الجولة بحضور المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، واللواء حسن الجمال، رئيس حي المنتزة ثاني، وقيادات الأجهزة التنفيذية المعنية بالإسكندرية.