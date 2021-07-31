عاجل.. الرئيس التونسي: لا مجال للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه لا مجال للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال، مشددًا على أن الحقوق محفوظة في إطار القانون، حسبما ورد في نبأ عاجل بقناة «extra news».

وكان الرئيس قيس سعيد، قد استقبل ظهر اليوم السبت محمد العقربي، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، رفقة عضوي الجمعية منى سعيد وهشام الرباعي، حيث أكد أنه لا مجال في تونس اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال، فالحقوق محفوظة في إطار القانون.

وأشار سعيد إلى أنه يقدر وطنية الناشطين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية، ودعاهم إلى بذل جهد إضافي في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا والوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي وذلك عبر الحط قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول بها ليعود جزء منها للمجموعة الوطنية.

وتعيش حركة النهضة الإخوانية في تونس حالة من الارتباك بسبب قرارات الرئيس قيس سعيد بإسقاط الحكومة وتعليق البرلمان، فالحركة تشهد أزمات سياسية غير مسبوقة مع فتح قضية حصولها على أموال من الخارج، والتحقيق مع 4 من أعضائها بينهم الحارس الشخصي للغنوشي، بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على موقع «يوتيوب».

كما لوح زعيم التنظيم راشد الغنوشي، في تصريحات لوسائل إعلام إيطالية، بتحريك الشارع وتنظيم احتجاجات شعبية واسعة، وإغراق أوروبا بالمهاجرين غير الشرعيين، إذا لم تتراجع الرئاسة التونسية عن قراراتها.