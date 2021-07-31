عاجل.. الرئيس التونسي: لن نترك الوطن للصوص

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه لا مجال للظلم أو مصادرة الأموال والحقوق يحفظها القانون، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» فى نبأ عاجل.

وأضاف سعيد «الذين يدَّعون تشبثهم بالدولة تركوها على حافة الإفلاس، متابعا: «نحن في حالة استثنائية ولن نترك الوطن للصوص».

وتابع الرئيس التونسي، أن القوات العسكرية والأمنية ستتصدى لأي محاولة ابتزاز من أي جهة كانت.

فى السياق ذاته، دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، عبير موسى، إلى تصنيف جماعة الإخوان والجمعيات المشبوهة كتنظيمات إرهابية،قائلة «إن أول نقطة في برنامج حزبها السياسي هو إبعاد الإخوان عن المشهد السياسي وحل التنظيمات التابعة لهم».

وأشارت موسى إلى أن أخطاء فادحة قانونية ودستورية وقعت في 2011 عقب الثورة التونسية، وأن الوضع السياسي الحالي هو نتيجة هذه الأخطاء التي يجب إصلاحها الآن، على حد قولها.

كما دعت الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تجفيف منابع الجمعيات المشبوهة لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة مضيفة، «نطالب بالغلق الفوري لكل الجمعيات المشبوهة، والرئيس مدعو لتجفيف منابع تمويل هذه الجماعات فورا، وتفكيك المنظومة التي لها أذرع في كل المجالات»، وفقا لقناة «العربية».

وتابعت أن «الأخطبوط»، بحسب تعبيرها، الذي صنعه الغنوشي ما زال ينشط، وأرصدتهم المالية مازالت موجودة منوهة بأن أذرع الإرهاب بصدد التقاط أنفاسها وتجميع جهودها للانقضاض على الدولة والنظام الجمهوري.

ودعت موسى إلى إجراءات خلال الساعات القليلة المقبلة لمواجهة الجماعات التي تريد الانقلاب على الدولة.

ونوهت موسى بأن الشعب في انتظار أن يخرج لنا رئيس الجمهورية تشكيلا حكوميا إذا كان ينوي ذلك وخارطة طريق اقتصادية، كما دعت رئيس الجمهورية لاتخاذ جملة من الإجراءات التحفظية لحفظ الأمن القومي.

واتخذ الرئيس التونسى قيس سعيد عددا من القرارات الأحد الماضى إثر احتجاجات واسعة فى البلاد جاء على رأسها إعفاء رئيس الوزراء التونسى هشام المشيشى من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانه عن كل أعضاء مجلس النواب.