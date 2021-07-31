تحرير 5 محاضر لسائقي التاكسي بقنا لعدم تشغيل العداد

شنت إدارة المواقف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حملات رقابية موسعة، لمتابعة الوضع في مواقف سيارات الأجرة، ومنع أي محاولات من جانب السائقين لاستغلال الركاب والمواطنين، وتطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين.

جاء تنفيذ هذه الحملات اليوم السبت، بناءً على تعليمات محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، برئاسة أشرف أنور، القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعضوية محمود صدقي، مدير إدارة مجمع المواقف بقنا.

وأكد مدير إداراة مجمع المواقف أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 5 محاضر لسائقي سيارات الأجرة «تاكسي»، نظراً لعدم التزامهم بتشغيل العداد أثناء عملهم في توصيل المواطنين، مما يًعد استغلالاً للمواطنين، بغرض تحصيل أجرة أعلى من القيمة المقررة.

وأضاف القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا أن هناك تعليمات من المحافظ، اللواء أشرف الداودي، بمتابعة الأوضاع بالمواقف، وتثبيت تعريفة الركوب، وعدم زيادة التعريفة، وتوقيع العقوبات القانونية على أي مخالف للتعريفة المقررة، مشيراً إلى أنه يمكن للمواطنين التقدم بشكواهم لإدارة مواقف قنا، بمجمع المواقف (موقف نجع حمادي)، الذي تم إنشاؤه مؤخراً، في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب، وذلك على مدار 24 ساعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.

وطالبت اللجنة الركاب والمواطنين بسرعة التحرك ضد السائقين المستغلين، أو الذين يغالون في الأجرة، وجددت التأكيد على أنه لا زيادة في تعريفة الركوب المعمول بها منذ عام 2019.