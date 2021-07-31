تكريم 17 مبتكرا حصلوا على 34 براءة اختراع بجامعة سوهاج

كرم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، اليوم السبت، 17 مبتكراً لحصولهم على 34 براءة اختراع، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والمجتمع، والدكتور أسامة رشاد الشريف، القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، والدكتور معتز بالله حسن عطا، مدير وحدة نقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار «التايكو» بالجامعة، ولفيف من المسجلين لبراءات الاختراعات.

في بداية اللقاء، رحب رئيس الجامعة بجميع الشباب من المخترعين من داخل وخارج الجامعة، حيث استمع إلى شرح منهم لنماذج اختراعاتهم وأفكارهم العلمية، مشيداً بجهودهم فى مجالات براءة الاختراعات، متمنياً أن تدخل تلك البراءات حيز التنفيذ لتستفيد منها البشرية، مشيراً إلى أن الجامعة لها دور كبير في تحفيز ودعم هؤلاء الشباب وتقديم الجوانب الفنية المتعلقة بإنهاء إجراءات تسجيل براءات الاختراع، إضافة إلى عملية التسويق المحلي والدولي لتلك الاختراعات.

ومن جانبه، قال الدكتور معتز بالله عطا، إنه تم تكريم 17 مبتكراً، بعدد 34 براءة اختراع، لافتاً إلى أن بعض المبتكرين سجلوا في أكثر من اختراع، لافتاً إلى أن الجامعة حصلت على مشروع مكتب «التايكو»، ضمن 4 مكاتب على مستوى الجمهورية، مشيداً بدور الدكتور أحمد عزيز، واهتمامه بالمخترعين، منذ تدشين مكتب «التايكو» بالجامعة منذ نحو 3 سنوات.

يذكر أن الابتكارات التي تم تسجيل براءات اختراع لها في مجالات عدة، منها تطوير الطاقة بالآلات الثقيلة والكيمياء، وتشغيل المحطات البخارية لتوليد الكهرباء ذاتياً، وجهاز تحلية مياه الشرب، وجهاز وحدة حماية موتور المياه، وجهاز وحدة التخاطب، ومطحنة أعشاب طبية وغيرها.