حظك اليوم الأحد 1-8-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تنقسم الأبراج الفلكية على دائرة البروج إلى 12 برجًا تخلف فيما بينهم في الصفات وفقًا لكل برج على دائرة الفلك، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 1-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المحتمل أن تقوم اليوم بالتحضير لعمل مهم، فقط راجع حساباتك جيدا.

حظك اليوم برج الحمل 1-8-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل الحب يدعمان علاقاتك ويمنحانك حضورا أخاذا.. تؤثر فيمن حولك وتكون قدوة للكثيرين.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 1-8-2021 على الصعيد المهني

المريخ في وضع داعم ويمدك ذلك بالقدرة على إصابة أهدافك واليوم مناسب لاتخاذ قرارات صائبة، فلا تتردد.

حظك اليوم برج الثور 1-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك اليوم تتألق قدرةً على إبهار من حولك وتفتن الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 1-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر قد يجعلك مشوشا.. تميل للانعزال قليلا، وعليك ألا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الجوزاء 1-8-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم بعدم إهمال أي عارض صحي وقاوم ميلك للانفعال والغضب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 1-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يشحذ موهبتك الابتكارية والأجواء سانحة للإنجاز.

حظك اليوم برج السرطان 1-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تمدك بالقدرة على العطاء وتعرف كيف تلفت إليك الانتباه.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان عزت أبو عوف، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 1-8-2021 على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزلك العاشر وعليك أن تتمهل لتتخذ قرارات حكيمة على المستوى المهني والمالي.

حظك اليوم برج الأسد 1-8-2021 على الصعيد العاطفي

قد يتسبب لك الوضع الفلكي اليوم في تقلبات مزاجية، وعدم توافق مع البعض.. اصبر للغد.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 1-8-2021 على الصعيد المهني

القمر يدعمك في منزل الحظ واليوم مناسب لعقد اجتماعات ومفاوضات مثمرة وتسمح الظروف بنجاح مساعيك.

حظك اليوم برج العذراء 1-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك مما يجعل الوقت مناسبا للإصلاح وإضفاء جو من الانسجام مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة أنعام سالوسة، ويوافق تاريخ ميلادها 9 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 1-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمدك اليوم بأفكار مبتكرة لتنمية مستقبلك وزيادة مدخراتك.

حظك اليوم برج الميزان 1-8-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل الأصدقاء يدفعانك للاهتمام بأقوالك وتؤثر في الآخرين بكل كلمة تنطق بها.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 1-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتمهل فاليوم غير مناسب لتوقيع أي عقود أو أوراق.

حظك اليوم برج العقرب 1-8-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تكون صادقا مع نفسك في تحديد أخطائك.

ومن أبزر مشاهير برج العقرب الفنانة لبلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 1-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة الإيجابي يساعدك اليوم أن تحافظ على حماسك وطاقتك.

حظك اليوم برج القوس 1-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تستطيع اليوم أن تتقدم بحب وتصلح علاقتك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 1-8-2021 على الصعيد المهني

المريخ بمنزل الحظ يمدك بالحماس ويدفعك للانطلاق وقد تعقد مع من حولك علاقات طيبة.

حظك اليوم برج الجدي 1-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يساعدك على إصلاح علاقاتك ويمدك ذلك بطاقة عاطفية أخاذة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 1-8-2021 على الصعيد المهني

قد تبدو سيئ المزاج ومن السهل استفزازك.. ابتعد اليوم عن التعنت والعناد، وتجنب التحديات، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 1-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس ومن المهم أن تتجنب الصدام مع من حولك، وكن لبقا أمام أي استفزاز أو تدخل في شئونك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان طلعت زين، ويوافق تاريخ ميلاده 14 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 1-8-2021 على الصعيد

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالبلاغة ويجعلك أكثر يقظة وتفهما لظروف من حولك، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر. المهني

حظك اليوم برج الحوت 1-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تتمتع اليوم باللباقة والدبلوماسية، فلا تتردد في إظهار مشاعرك لمن تحبهم وتفتقدهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.