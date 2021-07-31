تجديد حبس «قاتل المُعلمة» بشارع الهرم.. اعترف تفصيليا بالجريمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس العاطل المتهم بقتل المُعلمة المجني عليها، إلهام عبد الحميد، بشارع الهرم، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بقتلها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، باستخدام سلاح أبيض «سكين»، واعترف المتهم تفصيليا بارتكاب الواقعة خلال التحقيقات وكذا خلال جلسة النظر في أمر حبسه، والتي انتهت بإصدار القرار المتقدم.

أم لطبيب ومهندسة

واعترض القاتل طريق المجني عليها، صباح الإثنين الماضي، أعلى سلم مشاة بشارع الهرم القريب من أحد المولات التجارية الشهيرة، وحاول سرقة الحقيبة الخاصة بها، إلا أنها قاومته، فسدد لها طعنات قاتلة، ولاذ بالهرب، قبل أن يتمكن المارة من مطاردته والقبض عليه وتسليمه للشرطة.

وأكدت التحريات التي باشرتها الأجهزة الأمنية، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المجني عليها مُعلمة حصلت على إجازة دون مرتب من عملها، وأنها أم لطبيب أسنان ومهندسة.

«مش بترد»

والتقت «الوطن» مع «محمد»، نجل المجني عليها، وروى تفاصيل يوم الحادث، حيث أكد أنه حاول الاتصال بوالدته أكثر من مرة في الفترة من الساعة 1 ظهر الإثنين الماضي وحتى الساعة الـ 3، دون جدوى، وأضاف: «في المرة الأخيرة لقيت حد بيرد وعرفني أنه ضابط وأن والدتي في مستشفى الهرم عشان عملت حادثة»، وأضاف أنه توجه إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، حيث فوجئ أنه تم نقلها إلى الثلاجة، وأن الواقعة قتل، من جانبها صرّحت النيابة العامة بالدفن بعد انتداب الطب الشرعي، لبيان سبب وكيفية الوفاة، ثم باشرت التحقيقات مع القاتل، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، بعدما نسبت له اتهاما بالقتل العمد.

كاميرات المراقبة

وتحفظّت النيابة العامة على كاميرات المراقبة في محل الواقعة، كما عرضت المتهم على قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة، للنظر في أمر مد حبسه، حيث أصدر الأخير قرارا بتجديد حبس القاتل لمدة 15 يوما.

القبض على المتهم

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، أعلنت تفاصيل القبض على القاتل، بقولها إنه أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية لملاحظة الحالة الأمنية، استجابوا لاستغاثة المارة من أحد الأشخاص الذي كان يرتدي ملابس عليها آثار دماء ويحمل سكينا، حيث تمكنوا من القبض عليه، وبمناقشته اعترف أنه شرع في سرقة إحدى السيدات بخطف حقيبتها، إلا أنها قاومته فطعنها بالسكين عدة طعنات، وتوفيت عند نقلها للمستشفى.