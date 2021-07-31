مصرع طفل صدمته سيارة لاذ قائدها بالفرار في أسيوط

لقى طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، مصرعه قبل قليل، بعد أن صدمته سيارة ملاكي مسرعة، لاذ قائدها بالفرار، بينما تحفظ الأهالي على السيارة في قرية «بني مر»، التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط،

تلقى اللواء عمرالسويفي، مدير أمن أسيوط إخطاراً من مأمور مركز شرطة الفتح، مساء اليوم السبت، يفيد وصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بطفل ووفاته في الحال، بينما لاذ قائد السيارة بالفرار.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم (ي ب ر 8374)، بطفل يُدعى «محمد صلاح محمد جلال»، عمر 4 سنوات، وذلك بمدخل الكوبري الجديد بقرية «بني مر»، دائرة المركز.

أسفر عن الحادث وفاة الطفل في الحال، وقام عدد من أهالي القرية بنقل الطفل جثة هامدة إلى منزل أسرته، التي رفضت تسليم الجثة للإسعاف، كما قام الأهالي بالتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، بعدما تركها سائقها ولاذ بالفرار.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وكلفت المباحث بسرعة ضبط قائد السيارة المتسببة في الحادث.