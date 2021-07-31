«الأهلي المصري» يُطلق تطبيقاً لمحفظة الفون كاش لتقديم تجربة رقمية أفضل للعملاء

أطلق البنك الأهلى المصرى نسخة جديدة من تطبيق محفظة الفون كاش، بهدف تقديم تجربة رقمية أفضل للعملاء وإتاحة بعض الخدمات الذاتية المتطورة، التى من شأنها التيسير على عملائه واختصار الإجراءات عند استخدام الخدمة، حيث قام البنك بالتنويه لعملائه عن تعليق العمل بخدمة الفون كاش لمدة ٢٤ ساعة لتنفيذ تلك التحديثات على التطبيق، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 31 يوليو 2021، على أن يتم استئناف الخدمة يوم الأحد 1 أغسطس 2021 على التطبيق الجديد للمحفظة دون أن يحتاج العميل إلى تحميل تطبيق جديد ولكن بمجرد تحديث التطبيق الحالى.

وقال البنك، فى بيان، إن التطبيق المحدث يتيح إمكانية ربط أى بطاقة مصدرة من البنك الأهلى المصرى بمحفظة الفون كاش مباشرة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على كود التفعيل الخاص بالخدمة من التطبيق لحظياً، وهى الخدمات التى تتم عن طريق العميل دون الحاجة إلى الرجوع للبنك لتنفيذ الطلب كما هو متبع بالتطبيق الحالى، كما يمكن لعميل المحفظة أن يشارك البنك بتعليقاته أو ملاحظاته بشكل مباشر من خلال التطبيق، وكذا يتاح له التعرف على المزيد من خدمات المحفظة وكيفية استخدامها من داخل التطبيق. مع استمرار انفراد تطبيق الفون كاش الخاص بالبنك الأهلى المصرى بإصدار البطاقات الافتراضية لسهولة الاستخدام بأمان كامل لمدفوعات الإنترنت.