إنجازات «حياة كريمة» في قرى 3 محافظات.. مدارس وملاعب وصرف صحي

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنها تجري زيارات مستمرة لمتابعة المشروعات الجارية ضمن مبادرة «حياة كريمة» في مركز كفر سعد، ويتكون من 28 قرية، لافتة إلى أنه جار الاستعداد لبدء العمل في هذه القرى، وهناك بعض القطاعات بدأت العمل بالفعل، مثل التعليم بإنشاء المدارس، إضافة إلى جهاز التعمير الذي بدأ في إنشاء المراكز الحكومية في 12 قرية أم.

إنشاء 12 مركزًا حكوميًا في قرى حياة كريمة بكفر سعد

وأضافت «عوض»، خلال لقاء ببرنامج «المبادرة»، المذاع على شاشة قناة extra news، أنّه سيتم البدء في إنشاء المركز الحكومي في قرية «الوسطاني» خلال الأسبوع الجاري، لافتة إلى أنها زارت بعض القرى هذا الأسبوع، وهناك بعض الأراضي التي لم تكن المحافظة تستطيع التحصل عليها، وجار البحث عن أراض للإسعاف والمراكز الحكومية.

وأوضحت أنه جار التباحث مع بعض المواطنين للتبرع بالأراضي الخاصة بهم، «انتهينا من 90% من الأراضي اللي كنا بنبحث عنها، وباقي الأراضي بنسق مع المواطنين أو أي جهات تانية لتوفيرها ونقل ولايتها، ولو فيه تعثر نلاقيها مع المواطنين أو الجهات التانية بنضطر نعمل نزع ملكية ونعوض الأهالي».

إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي في برج العرب

من جانبه، قال اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية، إنه جار إنشاء مدرسة كاملة «كي جي وابتدائي وإعدادي»، مكونة من 11 فصلًا، إضافة لملعب ثلاثي كبير، ويحيط بالمدرسة سور بالكامل و2 بوابة وغرف للأمن والمدرسين، ومعامل للكمبيوتر وللمواد الأخرى مثل العلوم والفيزياء والكيمياء.

وأشار «يوسف»، خلال لقاء مع نفس البرنامج، إلى أنه بالنسبة لمشروعات الصرف الصحي فهناك وحدة معالجة كبيرة بمساحة 15 فدانًا، و3 وحدات رفع تخص الصرف الصحي، وهناك موقع في قرية «أبوصير» يتم تهيئته لصالح شركة مياه الشرب، لتغطية الكميات المطلوبة والتعداد السكاني الموجود، وهو 135 ألف نسمة، مؤكدًا أن كل قرية سيكون لديها مركز شباب خاص بها، إضافة لمركز تنموي كامل يحتوي على خدمات المواطنين مثل الشهر العقاري ومكتب البريد.

الانتهاء من مشروعات قرية زاوية العوامة.. والأهالي يشكرون الرئيس

وعبر أهالي قرية «زاوية العوامة» بمطروح عن سعادتهم لما أحدثته مبادرة «حياة كريمة» لقريتهم من نقلة نوعية في كل الخدمات، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال أحد أهالي القرية خلال لقاء في ذات البرنامج: «بنشكر الرئيس على ضم قرية زاوية العوامة، ضمن مبادرة حياة كريمة وعلى هذه الإنجازات العظيمة التي بُذلت»، وأضاف آخر: «فرحانين بالمبادرة الكريمة وأهم صرح اتعمل عندنا الصرح التعليمي، نقلة نوعية، لأن مكنش فيه مدرسة قريبة مننا خالص، ولكن حاليا جرى بناء مدرسة أولاد أيوب للتعليم الأساسي».

وأضاف المهندس حسين السنيني، منسق «حياة كريمة» في مطروح، «انتهينا من مشروعات القرية بنسبة 100%، سواء في المشروعات الخاصة بالكهرباء أو الطرق أو الصرف الصحي أو المياه أو المدارس أو مراكز الشباب أو السكن الكريم».