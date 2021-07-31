القباج عن حضورها مناقشة رسالة ماجستير لنزيلة بدار أيتام: حقها أروحلها

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن حضورها لمناقشة رسالة الماجستير لإحدى نزيلات دور رعاية الأيتام، شئ أسعدها كثيرا، حيث كانت جيهان سيد خليل، أول نزيلة بإحدى دور الأيتام، تحصل على درجة الماجيستير، «هي بعتت جواب لمتطلبات الماجيستير، وأنا كنت واخدة وعد بمساندة كل أبناء الدور، وهسلط الضوء على كل النماذج الناجحة الفترة اللي جاية، ومن حق جيهان عليا إني أروحلها وأحضر مناقشة ماجيسترها».

وأضافت «القباج»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، على فضائية الحياة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إحدى اللقاءات أكد أنه يحق لكل شاب وشابة استكمال تعليمهم كما يريدون، وفي حال كانت الظروف المادية لا تسمح فيجب على الدولة دعمهم ومساندتهم حتى يتفوقوا علميا، «الرئيس السيسي حريص دائما على دعم الفتيات في دور الرعاية لتحقيق أحلامهم».

وأوضحت أن ما سببه حصول الفتاة على درجة الماجيستير من سعادة، دفعت الوزارة للمضي قدما في دعم وتطوير نزلاء دور الأيتام حول الجمهورية، عبر عملية إصلاح شاملة في كل الدور، «ليه منخليش أحلامهم توصل للسماء، وإحنا بنقفل الدور المخالفة، وده مفيهوش جدال لأي دار لا يلتزم بالمعايير الحقوقية أو المهنية لولادنا، ولو حصل تعديات وإحنا عرفناها مش هنسكت عليها، وكرامة المواطن المصري على راسنا كلنا».

وأكدت أنه لا توجد دور أيتام عبارة عن شقة داخل عقار، وذلك لأن دور الأيتام لها معاييرها الخاصة، التي يجب أن تنفذ عليها حتى يحصل أصحابها على تصريح ودعم من قبل الوزارة، «الدور ليها متطلبات ولازم يكون فيها كثافة أطفال أقل بيتم نقل أطفال الكثافات العالية من الدور الأخرى ليهم، وقبل ما نوزعهم يجب أن تكون الدور لائقة لاستقبال بناتنا وأولادنا».

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تقليل أعداد مؤسسات ودور الرعاية، وتكثر من الأسر الكافلة للأيتام عبر منظومة تعمل بها الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، «تم تسجيل ما يقارب الـ600 أسرة طالبة لكفالة أيتام، وإحنا كمان سهلنا الإجراءات جدا ووصلنا، ويتم بحثهم».

وتابعت: «أنا نبهت على كافة دور الأيتام أن يحضروا لي قائمة بأسماء الأولاد اللي محتاجين يكملوا تعليمهم وإحنا هنساعدهم، حتى اللي محتاجين تعليم خاص وعنده مشكلة هنلاقيلها مخرج، والتعليم مهم جدا لولادنا وبناتنا لأن ده اللي هيتسلحوا بيه».