عاجل.. إصابة 7 مواطنين في حادث تصادم بالساحل الشمالي

أصيب 7 مواطنين في حادث تصادم سيارتين في الساحل الشمالي، قبل قليل، أمام قرية «دياموند بيتش»، بمنطقة «الكيلو 90»، على طريق مطروح - إسكندرية، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، الذي يُعد الثانى بالساحل الشمالي خلال أقل من 6 ساعات، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدواني، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

أسماء وحالات مصابى حادث الساحل الشمالي

ونقلت سيارات الإسعاف جميع مصابين في حادث الساحل الشمالي إلى مستشفى العلمين النموذجي، وهم: «صباح فرج عبد السلام»، 54 سنة، من القاهرة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباه خلع بالكتف الأيمن واشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم، و«المؤمن عاطف محمد»، 33 سنة، من أسوان، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم، و«علاء الدين علي محمد»، 58 سنة، من القاهرة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالصدر واشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات وسحجات بالجسم، و«عمر صفوت محمد»، 18 سنة، من القاهرة، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، و«محمد أحمد محمد»، 26 سنة، من الشرقية، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليسرى، و«إسلام نبيل السيد»، 33 سنة، من الشرقية، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات وسحجات بالجسم، و«أشرف محمود عفيفي»، 42 سنة، من القاهرة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات بالجسم، ويجري استكمال الفحوصات الطبية لجميع المصابين، وتقديم الرعاية الشاملة لهم حتى التماثل للشفاء.

المباحث تعاين موقع حادث الساحل الشمالي

وانتقلت مباحث قسم شرطة العلمين إلى موقع حادث الساحل الشمالي، ويجري فحص الحادث والتعرف عن أسبابة وملابسات حدوثه، ورفع تقرير مفصل بالحادث للنيابة العامة، التى تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.