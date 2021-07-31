عاجل.. إغلاق عيادة جديدة للطبيب المتهم بإجراء عمليات خاطئة لمشاهير

أكدت مصادر في وزارة الصحة، أن الوزارة أغلقت عيادة جديدة لطبيب جراحة التجميل «محمد.غ»، المتهم بإجراء عمليات خاطئة لعدد من المشاهير، موضحة أن العيادة الجديدة التي تم غلقها في الشيخ زايد، وأنه يزوال المهنة في عيادة جلدية، وهو ما يعد مخالفًا لشروط الترخيص.

وقالت المصادر إنه جرى تحريز الأدوية واتخاذ الإجراءات القانونية وعمل القضايا ضده في قسم الشرطة.

وقبل عدة أيام، ألقي القبض على الطبيب الشاب، من قبل قوات الشرطة وحررت قضايا له في قسم الشرطة، بتهمة إدارة عيادة بدون ترخيص، بناء على بلاغ من وزارة الصحة.

وتقدمت وزارة الصحة ببلاغ ضد سيدة تدعى «منى. أ» يحمل رقم 6925 في 29 يوليو 2021، زوجة لاعب كرة قدم سابق «ن.س»، تتهمها بالسمسرة الطبية وتسهيل إقناع مشاهير بإجراء عمليات تجميل لدى جراح يُدعى «محمد. غ»، الذي ألقي القبض عليه قبل عدة أيام.

واشتهر الطبيب الشاب نتيجة للترويج له عن طريق إحدى الصفحات التي تديرها زوجة لاعب كرة قدم سابق وشهير، للترويج له للقيام بعمليات التجميل، مقابل الحصول على نسبة من المريض والطبيب بالمخالفة للقانون المصري الذي لا يبيح مهنة السمسار الطبي.

وأوضحت المصادر أن هذا الطبيب الشاب يعمل مدرسًا مساعدًا في كلية الطب في واحدة من الجامعات الحكومية الشهيرة، موضحة أن هذا الجراح تسبب في أخطاء طبية لعدد من المشاهير خلال الفترة الأخيرة، كادت تودي بحياتهم.