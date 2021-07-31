«حياة كريمة».. الوحدات المحلية ببني سوبف تسهم بفائض طاقة للشبكة القومية

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إنّه يجري متابعة يومية على مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في القرى المستهدفة، مشيرا إلى أنه تفقد الأعمال الجارية لتطوير مخزن الأدوية في قرية «طنسا»، بتكلفة تقارب 180 مليون جنيه، ليصبح مميكنا بشكل كامل دون تدخل بشري تقريبا، لضمان توزيع وجودة الأدوية.

وأضاف «غنيم»، خلال لقاء ببرنامج «المبادرة»، المذاع على قناة «extra news»، أنّ المخزن واحد من ضمن 5 مخازن بالمحافظة، بتكلفة تقارب 180 مليون جنيه، وذلك لإحداث تطوير كامل في منظومة الصحة بالمحافظة، لافتا إلى أنه سيجري تطوير الوحدة الصحية بقرية «طنسا» لخدمة الأهالي، وتحويلها لمركز صحي.

وأشار إلى تدشين مشروع الطاقة الشمسية أعلى سطح مبنى الوحدة المحلية للقرية التابعة لمركز ببا، وهو واحد من ضمن 6 مشروعات للطاقة الشمسية بمركز ببا، «الوحدات المحلية بعد كده مش هتكلف المحافظة أو الدولة أي كهرباء، وهتدخل فائض الطاقة للشبكة القومية كأحد الموارد».

من جانبها تحدثت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في بني سويف، عن أنشطة المجلس في المحافظة، قائلة إنّه جرى إطلاق مشروع الإقراض والإدخار داخل 5 قرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مركز ببا، وجرى تشكيل عدد من المجموعات الإدخارية داخل القرى، بهدف الوصول لأكبر عدد من الممكن من السيدات لتنفيذ مشروعات صغيرة.

وأضافت خلال لقاء بنفس البرنامج، أن المستهدف مع نهاية المشروع، ومدته عامين، الوصول لأكبر عدد ممكن من السيدات، وسيجري تنفيذ ما يقرب من 3 آلاف مشروع من خلال الإقراض والإدخار، وجرى اختيار عدد من الرائدات الريفيات والمنسقين والمشرفين للمشروع وتدريبهم على الرسائل الخاصة بالمشروع داخل المحافظة.

وأشارت إلى أنه سيجري البدء في تدريب السيدات على المشروعات الصغيرة، ودور المجلس القومي للمرأة هو تسويق منتجات السيدات التي سيجري تنفيذها، بجانب حملات التوعية مثل طرق الأبواب داخل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مركزي ناصر وببا.

من جانبهم عبر أهالي قرية «طنسا بني مالو» عن سعادتهم بالمشروعات الجارية في قريتهم، فقال أحدهم: «مجمع الخدمات هيقدم كل الخدمات التي تخدم القرية الأم والوحدة المحلية كلها»، وأضاف آخر: «مجمع الخدمات هيخدم كل الناس، وعندنا مجمع الأدوية ده شيء كنا بنحلم به وهيخدم كل القرى في ببا».

وأشاد أهالي قرية «هلية» ببني سويف، بإدراج قريتهم ضمن القرى التي تستهدفها مبادرة «حياة كريمة»، فقال أحدهم: «الحمد لله بدأت المشروعات عندنا والخدمات في القرية من صرف صحي وإنارة ومدارس»، وأضاف آخر: «أقول لسيادة الريس تشكر على المشاريع اللي بتعملها، على مستوى المحافظات»، وتابع آخر: «الحياة الكريمة مشفنهاش غير في عهد الرئيس السيسي».