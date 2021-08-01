تشييع جثماني طفلين ماتا غرقا في الدقهلية

شيع أهالي قرية الخليج بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، جثمانيّ طفلين شقيقين «منان وإيمان»، لقيا مصرعهما بعد أن صدمتهما سيارة على طريق «طناح – المنصورة» مما تسبب في سقوطهما في بحر طناح ووفاتهما غرقًا، في حادث أصاب أيضًا سائق السيارة وزجته.

وخرج أهالي قرية الخليج في جنازة مهيبة لتشييع الطفلين، وسط حالة من الحزن الشديد خيّمت على الجميع.

وكانت قوات الإنقاذ النهري قد تمكّنت من انتشال جثمانيَّ الطفلين، ونقلهما إلى مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفنهما.

وسبق أن تلقّى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، بسقوط سيارة ملاكي في بحر طناح أمام قرية الخليج، ووجود طفلين في مياه ترعة «بحر طناح».

وهرعت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وتبين غرق الطفل منان محمد عاطف جاد النحاس، عشر سنوات، وشقيقته إيمان، ست سنوات، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشالهما، ونقلتهما سيارات الإسعاف إلى مستشفى المنصورة الدولي، وأكَّد الأطباء وفاتها.

وبحسب شهود عيان، فإنّه أثناء سير السيارة رقم «د ي و 1678» هيونداي علي طريق ˊالمنصورة – طناح، انحرفت عن مسارها لوجود زيت علي الطريق، وتصادف مرور الطفلين «منان وإيمان» فسقطا مع السيارة في الترعة مما تسبب في وفاتها.

وتسبَّب الحادث في إصابة كل من «محمد. ص.ع»، 35 سنة، وزوجته «إيمان ا. ا»، 30 سنة، يقيمان بقرية ميت محمود دائرة مركز المنصورة.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب وفاة الطفلين استفكسيا الغرق، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثتين وتسليمهما لذويهم.