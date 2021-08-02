حظك اليوم برج العذراء الاثنين 2-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العذراء يحب الترتيب والتنسيق والحماس في أداء عمله، كما يتميز بثقافته الدائمة وحبه للقراءة والاطلاع على المستجدات ومتابعة كل ما يدور حوله.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر في وضع معاكس وعليك أن تقاوم مشاعر القلق ولا تستبق الأحداث.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

اليوم ينصحك الفلك بأن تتحكّم في انفعالاتك وأن تخفّف كلامك، واستمع جيدا للآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة أنعام سالوسة، ويوافق تاريخ ميلادها 9 سبتمبر.