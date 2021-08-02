حظك اليوم برج الحمل الاثنين 2-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يحب مولود برج الحمل الامتلاك، وأن يكون قياديا ويسيطر على الأمور، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل مهنيًا

القمر في منزلك الثالث يمدك بالحماس ويدفعك نحو دراسة أو معرفة تفتح أمامك آفاقا جديدة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل عاطفيًا

الوضع الفلكي داعم وقد تقترب اليوم بسهولة ممن حولك والكل يبحث عن صحبتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جومانا مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.