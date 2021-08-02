حظك اليوم برج الثور الاثنين 2-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الثور أنّه شخصية منطوية على نفسه أحيانًا، إذ لا يحب العلاقات الاجتماعية ولا تبادل الزيارات، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور 2-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال وقد يذخر عقلك اليوم بأفكار بناءة لتنمية أعمالك أو عائدك المادي بشرط أن تعتني بحساباتك.

حظك اليوم برج الثور 2-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تمنحك حضورا أخاذا وقدرة على التأثير في الآخرين.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان مصطفى شعبان، ويوافق تاريخ ميلاده 19 مايو.