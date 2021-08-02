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محمود مسلم

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 2-8-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:05 ص | الإثنين 02 أغسطس 2021
برج الجوزاء

برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء كريم ويتسم بالمرح وهو مخلص في علاقاته العاطفية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يعدك بلقاءات وفرص وإنجازات عديدة في آن واحد.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-8-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم السعادة والقوة وقد تعقد لقاءات عاطفية ناجحة.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

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