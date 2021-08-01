«لو هتستثمر فلوسك».. أعلى وأسرع عائد في البنوك المصرية

إذا كنت تبحث عن عائد جيد لمدخراتك داخل البنوك، بعد أن قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تتغير في اجتماعها الأخير للمرة السادسة على التوالي.

وترصد «الوطن» فى هذا التقرير، أفضل الأوعية الادخارية، التي يمكن الاستفادة منها، وتحقيق أعلى عائد منها.

الشهادة البلاتينية بالبنك الأهلي المصري

يطرح البنك الأهلي المصري، الشهادة البلاتينية بسعر الفائدة 11% سنويًا ويصرف العائد شهريا، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري.

شهادة القمة في بنك مصر

يطرح بنك مصر شهادة القمة يبلغ سعر الفائدة 11% سنويًا، ويصرف العائد شهريا، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري.

شهادة البريمو

يطرح بنك القاهرة شهادة البريمو بنسبة الفائدة 10.25% سنويا، ويصرف العائد شهريا، و 10.5% ويصرف العائد كل 3 شهور ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري.

شهادة الحصاد من البنك الزراعي

يطرح البنك الزراعي شهادة القمة بسعر الفائدة 11% سنويًا ويصرف العائد شهريا، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري.

شهادة التعمير من بنك التعمير والإسكان

يطرح شهادة التعمير من بنك التعمير والإسكان، نسبة الفائدة 10.5% سنويا ويصرف العائد شهريا، ونحو 10.75% في حالة صرف العائد كل

3 شهور، 11.25% في حالة صرف العائد كل 6 شهور، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري.

شهادة الادخار في البنك التجاري الدولي - مصر CIB

يطح البنك التجاري الدولي شهادة الادخار بنسبة الفائدة 9.5% سنويا ويصرف العائد شهريا، و9.75% يصرف العائد كل 3 شهور، و9% يصرف العائد كل 6 شهور، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري.

شهادة أميرالد من البنك العربي الأفريقي الدولي

يطرح البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة أميرالد، نسبة الفائدة 10.5% سنويا ويصرف العائد شهريا، بينما يصل سعر الفائدة 10.75% على أن يصرف العائد كل 3 شهور، و10.87% يصرف العائد على كل 6 شهور، و11% ويصرف العائد كل عام.