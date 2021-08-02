زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب شمال باكستان دون وقوع إصابات

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر مساء أمس الأحد، الشطر الشمالي من باكستان، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقالت دائرة «الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي» الباكستانية، إن مركز الزلزال كان على عمق 178 كيلو متراً بالقرب من سلسلة «جبال هندوكوش» بمنطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان.

وأشارت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية، إلى أن الزلزال ضرب مدينة «مينجورا» والمناطق المحيطة بها، فيما أصيب سكان المنطقة بالهلع وخرجوا من منازلهم.

وشعر بهزة الزلزال سكان الشطر الشمالي من باكستان، بما في ذلك مناطق بيشاور ووادي سوات.

النيجر: وفاة 35 شخصاً جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد منذ يونيو الماضي

وفي سياق متصل، قتل 35 شخصاً وتضرر 26500 آخرون، جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها النيجرمنذ شهر يونيو الماضي. والنيجر دولة الحبيسة وتقع في غربي أفريقيا.

وأشار الدفاع المدني في النيجر، في حصيلة، أمس الأحد، إلى أن 20 شخصاً قتلوا في انهيار منازلهم و 15 غرقاً، فيما أصيب 24 آخرون، وتضرر 26500 شخص.

وأدت الأمطار الغزيرة، إلى أضرار مادية جسيمة، بينها تدمير أكثر من 2500 منزل، وتضرر قاعات دراسة ومساجد ومتاجر ومخازن حبوب.

وفي السعودية، هطلت أمطار متوسطة، مساء أمس الأحد، على محافظة ظهران الجنوب، إحدى المحافظات التابعة لمنطقة عسير جنوب غربي السعودية.

من جانبه، أصدر «المركز الوطني للأرصاد الجوية» السعودي عبر نظام الإنذار المبكر تنبيها للمنطقة الجنوبية، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال المركز السعودي، إن منطقة عسير تشهد استمرار أمطار وضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة: أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل، وستستمر حتى الساعة الـ 07:00 من صباح اليوم بالتوقت المحلي «06:00 صباحا بتوقيت القاهرة».

وتوقع «المركز الوطني للأرصاد الجوية»، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، ورياحا نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، تمتد حتى منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض.