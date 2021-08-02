مذكرة كولومبية بحق قيادي بارز بين المتمردين بعد محاولة اغتيال دوكي

أعلنت الشرطة الكولومبية، أن مكتب الإنتربول المحلي، أصدر مذكرة توقيف ضد خافيير فيلوس زعيم جماعة متمردة بين المنشقين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية «فارك».

مجموعة فيلوس تقف وراء الهجوم على وحدة الجيش في «كوكوتا»

وقال قائد الشرطة الكولومبية، خورخي لويس فارجاس، إن مجموعة فيلوس تقف وراء الهجوم على وحدة الجيش في «كوكوتا»عاصمة مقاطعة نورتي دي سانتاندير، شمال شرقي البلاد، والهجوم على مروحية الرئيس إيفان دوكي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف فارجاس: «أصدر المكتب المركزي للإنتربول في كولومبيا تعميما أحمر على 196 دولة من دول العالم الأعضاء في الإنتربول ضد جون ميخاس (خافيير ألونسو فيلوس جارسيا) بهدف القبض عليه وتسليمه».

وأشارت الحكومة الكولومبية، إلى أن جارسيا وهو رئيس الجبهة الـ33 للمنشقين عن «فارك»، المتورطة في تهريب المخدرات ومقرها فنزويلا، والتي أعلنت في السابق مسؤوليتها عن هجوم إرهابي على وحدة عسكرية في كوكوتا والهجوم على الرئيس، تقف وراء هذه الجرائم مباشرة.

وبات فيلوس الآن متهما بـ: التآمر والإرهاب والاتجار وحمل الأسلحة وصنعها، والقتل المشدد فيما يتعلق بأحداث عام 2007، فيما خصصت السلطات الكولومبية مبلغ 155 ألف دولار مكافأة للمساعدة في القبض عليه.

وتعرضت مروحية الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، في يونيو الماضي، لإطلاق نار من قبل مجهولين من الأرض، ولم يصب رئيس الدولة بأذى، كما أصيب أكثر من 35 عسكريا في انفجار سيارة مفخخة استهدف قاعدة عسكرية في كوكوتا، فيما وصفته السلطات بـالهجوم الإرهابي.

وكانت مروحية على متنها الرئيس الكولومبي ووزير الدفاع دييجو مولانو وعدد من المسؤولين الآخرين، تعرضت، لإطلاق النار من الأرض أثناء قيام «دوكي» بزيارة لمدينة «كوكوتا» في محافظة «نورتي دي سانتاندير» المتاخمة لحدود فنزويلا، فيما تم العثور على سلاحين ناريين وذخائر في الموقع.

ووصف دوكي، الهجوم بالجبان، كما حمل مولانو، «جيش التحرير الوطني» ومنشقين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية «فارك» مسؤولية تنفيذ الهجوم.