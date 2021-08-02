مصرع 6 أشخاص وإصابة 17 نتيجة سقوط شاحنة نقل جنوب البنغال بالهند

لقي ما لا يقل عن 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرون، جراء سقوط شاحنة نقل صغيرة كانوا يستقلونها فى قناة على جانب الطريق فى «بارويبور» بجنوب البنغال فى وقت متأخر من أمس الأحد.

ووقع الحادث قبل بضع دقائق من منتصف الليل في «باكولتالا» الواقعة على بعد حوالي 60 كيلومترًا جنوب كولكاتا شرق الهند، عاصمة ولاية البنغال الغربي المحاذية لبنجلاديش، عندما كانت الشاحنة الصغيرة متجهة نحو كولكاتا.

سائق الشاحنة فقد السيطرة على السيارة واصطدم في البداية بعمود إنارة

وذكر موقع «هندوستان تايمز» الهندي، ان معظم الضحايا كانوا من البنائين، موضحا ان سائق الشاحنة فقد السيطرة على السيارة واصطدمت في البداية بعمود إنارة ثم بشجرة قبل سقوطها في قناة على جانب الطريق.

وبدأ السكان المحليون عمليات الإنقاذ، فيما وصلت الشرطة الهندية في وقت لاحق، إلى موقع الحادث ونقلت الضحايا إلى المستشفيات.

من جانبه، قال ضابط في مركز شرطة باكولتالا، إن حالة اثنين إلى ثلاثة من المصابين خطيرة، فيما تحاول الشرطة معرفة ما إذا كان السائق مسرعًا، أو أن السيارة واجهت بعض المشاكل الفنية التي قد تؤدي إلى وقوع الحادث.