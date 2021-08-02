«شعراوي» ومحافظ القاهرة يتابعان جهود تنفيذ مشروعات البنية التحتية

التقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بمقر الوزارة.

يأتي هذا في إطار اللقاءات الدورية مع المحافظين؛ لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص المشروعات القومية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.

في بداية اللقاء، حرص وزير التنمية المحلية، على متابعة جهود محافظة القاهرة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، فيما يخص منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، بالإضافة إلى متابعة الوزارة والمحافظة للإجراءات التي نفذتها شركتي «انفيروماستر» للخدمات البيئة وتدوير المخلفات، و«ارتقاء» للخدمات المتكاملة، والمخلفات فيما يخص خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة، طبقا للعقود الموقعة بين المحافظة والشركتين لتقديم تلك الخدمات في المنطقتين الشرقية والغربية، بالإضافة إلى متابعة جهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة في تحسين مستوى النظافة بهما.

من جانبه، لفت اللواء محمود شعراوي، إلى الاهتمام الكبير الذى يوليه رئيس الجمهورية لتحسين مستوى النظافة بالقاهرة، وسرعة شعور المواطنين بتغيير ملموس على أرض الواقع في تلك الخدمة، في ظل الدعم الذي تقدمه الدولة للمنظومة الجديدة للمخلفات، منوها إلى ضرورة التواصل المستمر، وتقديم كل الدعم لشركات القطاع الخاص العاملة في منظومة المخلفات بالقاهرة.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، أنه وجه هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة بتقديم كل الدعم والمساندة للشركتين لتحقيق النجاح للجميع؛ لإعادة الشكل الحضاري والجمالي للعاصمة، مشيرا إلى التوجيهات التي أصدرها لرؤساء الأحياء بضرورة التعاون مع الشركتين خلال عملها في الأحياء التابعة للمنطقتين الشرقية والغربية، وعددها 18، وتذليل أي عقبات تواجههم على أرض الواقع لإنجاح المنظومة، باعتبار شركات القطاع الخاصة شريكة مع الدولة في تنفيذ هذه المهمة الوطنية، بما يحقق رضا المواطن.

وتابع الوزير مع محافظ القاهرة جهود الأحياء وهيئة النظافة والتجميل في رفع التراكمات اليومية من القمامة والمخلفات، وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية.

متابعة جهود المحافظة في رفع الإشغالات

كما شهد الاجتماع أيضا متابعة جهود المحافظة في رفع الإشغالات، وإعادة الانضباط لشوارع القاهرة، بما يحقق سيولة في حركة المواطنين والمرور بجميع أحياء العاصمة.

وأشار المحافظ إلى الحملات المستمرة التي يجريها نواب مناطق القاهرة الأربعة، بالتنسيق مع شرطة المرافق والأجهزة المعاونة في الأحياء، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجه «شعراوي» بضرورة استمرار الحملات المكثفة للأجهزة التنفيذية لرفع أي إشغالات أو مخالفات، والتواجد الميداني للقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء؛ للتواصل بصورة مستمرة مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم ومشكلاتهم، والعمل على سرعة حلها، خاصة رفع المخلفات أو القمامة أولا بأول من الشوارع، ومواجهة أي مخالفات على الفور.

كما تابع اللواء شعراوي والمحافظ الأعمال الجارية لتطوير ورصف بعض الميادين والشوارع بالمحافظة، ورفع كفاءة الأرصفة، وكذا مشروعات المحاور والطرق الجديدة التي تربط العاصمة بمختلف المحافظات.

وزير التنمية المحلية: محافظة القاهرة شهدت طفرة كبيرة خلال 7 سنوات

وأكد وزير التنمية المحلية، أن محافظة القاهرة شهدت طفرة كبيرة خلال السبعة سنوات الماضية، في جميع القطاعات والملفات الخدمية والحيوية، عبر تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات، مثل الإسكان والكهرباء والنقل والري والتعليم والنقل والسياحة والمرافق والإنارة، وتحسين البيئة والبنية التحتية، وتطوير العشوائيات والمناطق الخطرة وغير الآمنة، وتطوير المجازر ومنظومة المخلفات وتطوير الحدائق.

ولفت اللواء خالد عبدالعال إلى المتابعة المستمرة للمشروعات كافة الجاري تنفيذها في الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021 – 2022 على أرض المحافظة، وعلى رأسها مشروع «تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وتطوير منطقة سور مجرى العيون بمصر القديمة، وروضة السيدة 2»، بالإضافة إلى تطوير منطقة منشأة ناصر في إطار جهود الدولة لتطوير المناطق غير المخططة.

وشدد الوزير على أهمية استمرار المتابعة لتلك المشروعات، التي يتابعها بصورة دورية رئيس مجلس الوزراء؛ للانتهاء منها في التوقيات المحددة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لعودة القاهرة لممارسة دورها التاريخي والثفافي والسياحي.

كما عرض محافظ القاهرة خلال اللقاء موقف إزالة المناطق العشوائية وغير الآمنة والخطرة، وتطورات مشروع إحياء القاهرة الإسلامية والتاريخية، والموقف الخاص بتسكين المناطق البديلة للعشوائيات في مشروعات الأسمرات 1 و2 و3 وأهالينا 2، وروضة السيدة والمحروسة وغيرها.

وحرص «شعراوي» على متابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا لاستمرار السيطرة على أعداد المصابين، والحد من ارتفاع الأعداد مرة أخرى، والحفاظ على سلامة وصحة مواطني المحافظة.

وعرض محافظ القاهرة آخر النتائج التي حققتها أجهزة المحافظة في الحملات اليومية التي تنفذها على المطاعم والمقاهي والكافيهات؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات، ومواعيد الغلق، ومنع استخدام الشيشة، وارتداء الكمامات الواقية.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة استمرار تلك الحملات، والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالاجراءات الاحترازية أو لتقديمها الشيشة للمواطنين، مؤكدا أنه يجرى التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والكافيهات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.