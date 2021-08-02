12 مليار جنيه لإنهاء مشكلة القمامة في المنظومة الجديدة

تسعى الحكومة لتفعيل منظومة النظافة الجديدة والارتقاء بها لتحسين مستوى النظافة، وتحقيق تغير ملموس في هذا الملف خلال الفترة المقبلة بمختلف المحافظات، حيث انطلقت منظومة المخلفات الجديدة للتنفيذ على مدار 4 سنوات تنتهي بنهاية 2023، كما قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنّ الدولة تعمل على تطبيق منظومة المخلفات الجديدة وفق الجدول الزمني المحدد، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس، كما أنّ تنفيذ منظومة النظافة الجديدة مستمر على مدار 4 سنوات بتكلفة 12 مليار جنيه، وتشمل غلق المقالب العشوائية وانشاء محطات وسيطة ثابتة وإنشاء مدافن صحية آمنة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير، فضلا عن عقود التشغيل والجمع والنقل والنظافة العامة والمعالجة والتدوير وحملات التوعية.

تعاون البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع لإنجاز المنظومة

وأضاف شعراوي لـ«الوطن»، أنّ وزارات التنمية المحلية مع البيئة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، تتعاون لتنفيذ البينة التحتية للمنظومة وغلق المقالب العشوائية وتوفير المحطات وإنشاء المدافن، وجار التنسيق بين المحافظات والهيئة العربية للتصنيع لرفع تراكمات القمامة والمخلفات.

تنفيذ 26 خلية دفن

ولفت إلى انتهاء توريد 7 محطات وسيطة متحركة في محافظات القاهرة ودمياط والإسماعيلية، وتسليم وتدبير المعدات اللازمة لهم، وجار الانتهاء من تنفيذ 26 خلية دفن صحي، وبدأ بالفعل تنفيذ 17 خلية في 13 محافظة، ورفع تراكمات تاريخية للمخلفات من المحافظات بالتنسيق بين الوزارة والوزارات والجهات المختصة.

63 خط تدوير مخطط إقامتهم

ويتضمن إجمالي مصانع التدوير قبل خطة التطوير نحو 51 مصنعا، منها 32 دون عمل، ومن المخطط إنشاء 63 خط لتدوير المخلفات خلال الفترة 2019 – 2023 وجار تنفيذ 15 خط تدوير ضمن خطة تطوير منظومة المخلفات بالمرحلة الأولى والثانية، وسيتم إنشاء باقي المصانع ضمن خطة التطوير خلال العاميين الماليين 2021-2022 و2022-2023، وإنشاء 5 مدافن صحية بخطة العام المالي 2020-2021 وإنشاء 60 مدفنا صحيا خلال العام المالي 2021-2022.

4.8 مليار جنيه تكلفة المعدات

وبلغ إجمالي تكلفة تدبير المعدات المُتحركة والمُتنوعة التي تم دعم المُحافظات بها 4,8 مليار جنيه، منها 442 معدات جديدة بخطة 2019-2020، و365 مليون جنيه مُعدات جديدة بخطة 2020-2021، ومليار جنيه مُعدات جديدة من موازنة المُحافظات 2019-2020، و2,6 مليار جنيه مُعدات جديدة من مُوازنة المُحافظات 2020-2021، و400 مليون جنيه إصلاح المُعدات.

منظومة النظافة في القاهرة

وفي محافظة القاهرة التي تضم 37 حيا، جرى إسناد أعمال النظافة إلى شركتين لتولي خدمات الجمع ونظافة الشوارع والمرافق في المناطق الشرقية والغربية، لتفعيل دور القطاع الخاص لتحقيق تحسن ملحوظ في مستوى النظافة بباقي مناطق القاهرة، كما تتولى هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة مسؤولية النظافة في المنطقتين الجنوبية والشمالية لإحداث تغيير حقيقي في مستوى النظافة بشوارع العاصمة.