تسريب امتحان الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة 2021

زعمت صفحات الغش تسريب امتحان الجيولوجيا عبر فيس بوك وتليجرام، وذلك بعد انطلاق الامتحان بوقت قليل، وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الطلاب بالتركيز فقط في الامتحانات، كما أكدت حرصها على متابعة أي محاولات لتسريب الامتحانات وتوقيع عقوبات رادعة على أي طالب يصور أي جزء منه وينشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، عن أنّ غرفة العمليات المركزية كثّفت متابعتها لصفحات الغش لرصد أي محاولات لتسريب امتحان الجيولوجيا، موضحا أنّ الوزارة حريصة على عقد الامتحانات في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وجميع حالات الغش التي رصدت في الامتحانات السابقة ستحرم من الامتحانات لمدة عامين.

«شوقي»: مؤتمر صحفي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لإعلان نتيجة الامتحانات

وفي سياق منفصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ امتحانات الثانوية العامة لهذا العام هي الأفضل في تاريخ الثانوية العامة، موضحا أنّ الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، وجرى تطبيق الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية.

وأضاف شوقي في تصريحات له، أنّ الوزارة حريصة على متابعة سير الأعمال الامتحانية في جميع المحافظات بشكل جيد، مؤكدا أنّ غرفة العمليات المركزية نسقت مع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني للوقوف على مستجدات سير الامتحانات.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنّه سيتم عقد مؤتمر صحفي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعلان نتيجة الامتحانات، وسيتم الإعلان يوم 15 أغسطس وقد تمتد ليومين أو 3.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أنّ الاختلاف في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام يكمن في شرائح توزيع الدرجات على أسئلة المواد، مؤكدا أنّ الامتحانات عقدت بنظامها الحديث وهو البابل شيت االذي يعتمد على فهم الطالب لمخرجات تعلم العملية التعليمية.