مصنع جديد للبن لتلبية احتياجات السوق المصري.. والأسعار تتراجع عالميا

شهدت أسعار البن تراجعًا طفيفا خلال تعاملات اليومين الماضيين، وتراجعت الأسعار بنحو 2.3%، متراجعة بنحو 4.3 دولار في الرطل، وفقًا لما ذكرته وكالة «بلومبرج».

ويأتي التراجع بعدما سجلت الأسعار ارتفاعات قياسية خلال الفترة الماضية، على خلفية الجفاف الذي أصاب المحصول في البرازيل أكبر منتج في العالم للبن، واستمرار أزمة إمدادات سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف الشحن.

وسجلت الأسعار الشهر الماضي ارتفاعات قياسية لأعلى مستوى منذ 6 سنوات تقريبا، بسبب تراجع المخزون والإنتاج الخاص بالبرازيل، وهو ما انعكس على مصر، وفقا لتجار في السوق.

وفي ظل الاضطراب الحالي في سوق القهوة، أعلنت شركة «أي. يو. إف - مصر»، العاملة في مجال صناعة المواد الغذائية الصحية والمكسرات، عن افتتاح أحدث مصانعها لإنتاج القهوة بمدينة العاشر من رمضان، وقالت الشركة إن تلك الخطوة تأتي في إطار دعم وتعزيز صناعة القهوة في مصر، لتلبية احتياجات السوق المحلية وفتح مجالات لزيادة الصادرات للأسواق الخارجية.

وقال محمد عوف، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة «أي. يو. اف مصر»، في بيان إن المصنع الجديد يُعد أحد أكبر مصانع القهوة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحته 8 آلاف متر، لتصنيع القهوة بمختلف النكهات، وبطاقة إنتاجية 20ألف طن سنويا.

وتابع: تم تزويد المصنع بأحدث ما وصل اليه العالم من تكنولوجيات التصنيع في هذا المجال، إضافة لمنظومة الكترونية متكاملة تطبق أعلى معايير رقابة الجودة والسلامة الغذائية على كافة مراحل الإنتاج، بدءً من اختيار وفرز حبوب البن عالية الجودة مرورًا بعمليات التحميص والطحن وانتهاء بالتعليب والتغليف حتى تصل الى المستهلك.

وأكد، أن المصنع الجديد كان على رأس أهداف الشركة وخططها التوسعية، لزيادة حصتها من سوق القهوة المحلي، موضحًا أن الشركة ركزت جهودها خلال العامين الماضيين على تطوير صناعة القهوة في مصر من خلال طرح أصناف جديدة ذات نكهات مختلفة.

وقال إن الشركة نجحت في تصدير منتجاتها لعدد كبير من الدول الاوروبية مثل إنجلترا وبلجيكا بالاضافة إلى الولايات المتحدة الامريكية ودول الخليج العربي السعودية، والكويت والإمارات، فضلًا عن ليبيا وفلسطين.