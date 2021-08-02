«زوغوا من الشغل».. إحالة 56 طبيبا وإداريا بالبحيرة للتحقيق

شنت إدارات الرقابة والمتابعة بمدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الإثنين، حملات موسعة استهدفت الهيئات الحكومية والإدارات التعليمية والصحية والزراعية؛ للوقوف على مدى التزام العاملين بالقطاع الحكومي بالضوابط الإدارية المقررة، والوصول إلى أماكن عملهم في المواعيد المحددة، وسير العمل داخل المؤسسات الحكومية بالبحيرة كما هو مقرر.

وأسفرت تلك الحملات عن إحالة 56 طبيبًا وإداريًا وعاملًا بالوحدات المحلية بمركزي شبراخيت وإدكو، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفي هذا الشأن، نفذت الوحدات المحلية بمركزي إدكو وشبراخيت، حملات تفتيشية على المنشآت والوحدات الصحية، أسفرت عن إحالة 25 من العاملين بالوحدات الصحية بقرى شبراخيت للتحقيق؛ لتغيبهم وترك محل العمل بدون سند قانوني.

وكذا إحالة 31 من العاملين بوحدة المعصرة بإدكو للتحقيق، ما بين طبيب وهيئة تمريض وإداريين؛ لتغيبهم بدون سند قانوني.

وفي وقت سابق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت،حملات تفتيشية، على المنشآت الحكومية والصحية، أسفرت عن إحالة 14 من العاملين للتحقيق؛ لتغيبهم وتركهم محل العمل بدون سند قانوني.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار مثل هذه الحملات لمتابعة الانضباط الإداري وحركة سير العمل داخل المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن المحافظة، وضرورة متابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية.