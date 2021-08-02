وزير النقل يتابع أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، أعمال التوسعة والتطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائري، حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم.

بدأت جولة الوزير بمتابعة أعمال تنفيذ المسافة من نفق سعد الدين الشاذلي حتى طريق «القاهرة - الإسكندرية الزراعي»، إذ انتهى من أعمال إنشاء كوبرى أعلى النفق، وجارٍ الانتهاء من إنشاء طريق داعم في المسافة من النفق حتى المرج، بواقع 3 حارات إضافية في كل اتجاه، وتوسعة، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال في هذه المسافة 97%.

كما تفقد «الوزير» أعمال تنفيذ كوبري السلام بمنطقة موقف العاشر، الذي بلغت نسبة تنفيذه 99%، والذي يبلغ طوله 1300 متر، وعرضه 30 مترا، وينفذ باستخدام الكمرات سابقة «الصب، والإجهاد»، والذي سيسهم في القضاء على الاختناقات المرورية، التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية، وتتسبب في حدوث عرقلة الحركة المرورية، بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج في اتجاه القاهرة الجديدة.

ويستخدم الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج، ووجه الوزير بنهو الطرق السطحية أسفل كوبري السلام، وفتح جميع التحويلات المرورية، لتسيير حركة المرور للقادم من طريق الإسماعيلية الصحراوي للصعود إلى الطريق الدائري.

ثم تابع الفريق كامل الوزير خطة ربط الطريق الدائري بمحور الطوارئ؛ إذ جرى الانتهاء من الكوبري اعلى محور الطوارئ، وجارٍ تنفيذ المنازل والمطالع بعد نهو الإزالات المتعارضة، وذلك لعمل ربط حر بين المحور والدائري لخدمة أهالي جسر السويس ومدينة السلام، كما تفقد كوبري تقاطع مؤسسة الزكاة مع الدائري؛ إذ انتهت الأعمال بالكامل، بنسبة 100% بالمطالع والمنازل.

الفريق كامل الوزير يتفقد كوبري المرج

وتفقد الوزير أيضا كوبري المرج الذي بلغت نسبة تنفيذه 97%، ويبلغ طوله 1500 متر، وعرضه 14 مترا، بواقع 3 حارات مرورية، وسيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، وسيمر أعلى محطة صرف المرج، ومحطة مترو أنفاق المرج، وموقف الأقاليم بالمنطقة.

وأطلع الوزير على المقترحات الخاصة بمسار محور المرج، الذي سينفذ بناء على توجيهات القيادة السياسية بإنشاء محاور مرورية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية؛ لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري.

وتابع وزير النقل أعمال تنفيذ كوبري مسطرد، الذي بلغت نسبة تنفيذه 90%؛ إذ جارٍ إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوبًا، إلى جانب الآخر الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد - بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق.

ووجّه الوزير بتنفيذ أعمال النيوجرسي وفقاً لقياسات الجودة العالية، بعدها توجه لمتابعة أعمال صيانة ورفع كفاءة المسافة من تقاطع طبقات الرصف من تقاطع إسكندرية الزراعي، حتى تقاطع محور 26 يوليو بطول 15 كم.

كامل الوزير يتابع تنفيذ أعمال إنشاء محور ترعة المريوطية

بعدها توجه الوزير لمتابعة أعمال تنفيذ المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم؛ إذ اطلع الوزير على آخر المستجدات الخاصة بإنشاء محور جديد على ضفتي ترعة المريوطية، للربط بين الدائري حول القاهرة الكبرى والدائري الأوسطي والآخر الإقليمي.

وأكد مدير المشروع أنه تم تسكين الشركات تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع، ووجّه وزير النقل بسرعة البدء في تنفيذ عدد 2 مطلع ومنزل في تقاطع عثمان محرم مع الطريق الدائري، تسهيلا لحركة تنقل المواطنين.

ووقف الوزير على إزالة التعديات كافة على حرم خط السكة الحديد العباسية طرة، بالإضافة إلى إنشاء عدد 2 مطلع ومنزل واحد، لربط البحر الأعظم بالطريق الدائري، تسهيلا لحركة تنقل المواطنين، كما جرى الانتهاء من منزل شارع الجزائر، وعدد 6 أنفاق وهي «البساتين- الجزائر- العمرانية 1- العمرانية 2 – مصرف الكونيسة – مصر للطيران»، وكوبري الطالبية في هذه المنافسة.

ووجه الوزير بضرورة فتح عدد من المنازل أمام حركة المرور تسهيلا على المواطنين «منزل الجزائر للقادم من المعادي - المنزل القادم من المنيب متجها إلى شارع 306 - المنزل القادم من المنيب متجها الى حلوان المنزل القادم من المنيب متجها الى مدينة نصر».

كما وجه كامل الوزير بسرعة البدء في دراسة إنشاء الطريق السطحي أعلى محطة صرف الإيرانية بإنشاء كوبري علوي، وسرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنشاء محور مروري في منطقة سوق السيالة.

بعدها تابع الوزير أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات؛ إذ يجرى إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوبا، إلى جانب كوبرى المنيب الحالى وحيث بلغت نسبة تنفيذه 92%.

كما تفقد الوزير أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، والتي بلغت نسبة تنفيذها 98.5%، والتي تشهد أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد؛ إذ وجه بضرورة الاستغلال الامثل أسفل الكباري وطرحها للمستثمرين وفصل الطريق السطحي المتجه لمدينة نصر عن الكوبري العلوي المتجه إلى حلوان.

الوزير يوجّه باستمرار إزالة المخلفات

كما وجه وزير النقل باستمرار إزالة المخلفات على مدار الساعة، وكذلك سرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم مواقف وسائل المواصلات أسفل الطريق الدائري، لتصبح مواقف منظمة ومخططة لخدمة المواطنين، وتيسير تحركاتهم لأماكن عملهم بسهولة وأمان، وربطها مع كباري المشاة التي ستنشأ للوصول إلى أماكن محطات أتوبيسات BRT المخطط تسييرها على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

كما تابع الوزير خلال جولته أعمال تنفيذ مشروع نظم النقل الذكي ITS، التي تشمل مد المرافق الأساسية، مثل كابلات الكهرباء والفايبر لتغذية عناصر المنظومة وربطها بغرف التحكم للمشروع، وتركيب القوائم التي تحمل مكونات المنظومة، وحيث جرى نهو الأعمال المدنية للقوائم، وجارٍ تصميم الجمالونات الحاملة لباقي عناصر المنظومة تمهيدًا لوضع الكاميرات والأجهزة الخاصة بالنظام.