صور البنكنوت المصري الجديد 2021 فئة 10 و20 جنيها: نماذج مبدئية

صور البنكنوت المصري الجديد 2021 فئة 10 و20 جنيهاً، تدوالها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، إن النماذج المتداولة لصور العملات البلاستيكية من فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيهاً هي نماذج مبدئية قابلة للتطوير، وليست نهائية.

وذكر المصدر، أن هذه النماذج هي واحدة من نماذج متعددة يُجرى تصميمها للعملات البلاستيكية المقرر طرحها بالسوق قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن العملات البلاستيكية الجديدة ستكون مصممة من 13 طبقة.

إصدار البنكنوت المصري الجديد 2021 فئة 10 و20 جنيهاً في نوفمبر

ومن المنتظر، أن يقوم البنك المركزي بإصدار العملات فئة 10 جنيهات البلاستيكية لتكون أول عملة تصنع من مادة البوليمر في مصر، وفي وقت آخر سيحدد ستصدر فئة 20 جنيهًا البلاستيكية، ولن تلغي هذه العملات نفس الفئة من العملات الورقية بل ستكون الفئتان متوفرتين في السوق.

مادة البوليمر قريبة الشبه بالبلاستيك

وتصنع العملة الجديدة من مادة البوليمر، وهي ليست بلاستيكية، ولكن قريبة الشبه من البلاستيك، مثل العملات المتداولة في بعض الدول الأوروبية.

وتتميز العملات البلاستيكية بمواصفات أكبر مقارنة بالعملة الورقية، مثل طول فترة عمرها الافتراضي، كما أنها ليست سريعة التلف أو التشوه، وكذلك من الصعب تزويرها، فضلًا عن أنها تُصنع من مواد صديقة للبيئة، ومقاومة للرطوبة والمياه والميكروبات.

إنشاء المطبعة الجديدة للبنك المركزي

وأشارت مصادر إلى أنه يجرى حاليًا إنشاء المطبعة الجديدة للبنك المركزي، وذلك بالتنسيق مع مركز الوثائق المؤمنة بشأن توفير المواد الخام المتطورة، وفق أحدث المعايير العالمية لأوراق النقد، وتتضمن ماكينة الطباعة الجديدة تحتوي على 4 خطوط إنتاج وهي الأكبر في مصر، وتطبع جميع فئات العملة الورقية والبلاستيكية.