تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 2 أغسطس 2021
كتب:
جهاد الطويل
03:42 م | الإثنين 02 أغسطس 2021
اسعار الاسمنت
سجلت أسعار الأسمنت، اليوم الإثنين 2 أغسطس، استقرارًا، وذلك عقب تطبيق الشركات المنتجة للأسمنت الزيادة المقررة، وهي 50 جنيهًا للطن.
وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إنَّ مصانع الأسمنت رفعت الأسعار خلال الشهر الماضي 3 مرات بنسب تراوحت بين 50 إلى 200 جنيه للطن ليصل البيع في بعض الشركات إلى أكثر من 1050 جنيهًا.
وترصد «الوطن» أسعار الأسمنت، اليوم الإثنين 2 أغسطس، على النحو التالي:
أسعار الأسمنت المسلح
- يباع الطن بـ890 جنيهًا بالشركة القومية للأسمنت.
ـ أسمنت سيناء يباع بسعر 875 جنيهًا.
أسمنت سيناء 425 يباع بسعر 860 جنيهًا للطن.
- المعلم يباع الطن بسعر 875 جنيهًا.
- أسمنت الصخرة يباع الطن بسعر880 جنيهًا.
- أسمنت المصري يباع الطن بسعر 875 جنيهًا.
- أسمنت السويس يباع الطن بسعر 900 جنيه.
- أسمنت السويدي يباع الطن بسعر 900 جنيه.
أسعار الأسمنت المخلوط
- أسمنت النخيل يباع الطن بسعر 725 جنيهًا.
- أسمنت «إيه وان» يباع الطن بسعر 730 جنيهًا.
- أسمنت الواحة يباع الطن بسعر 769 جنيهًا.
- أسمنت السويدى يباع بسعر 758 جنيهًا.
أسعار الأسمنت الأبيض- أسمنت سوبر سيناء يباع الطن بسعر 2480 جنيهًا.
- يباع أسمنت العادة بسعر 2500 جنيه للطن.
- أسمنت رويال العادة يباع الطن بسعر 2425 جنيهًا.
- أسمنت الواحة الأبيض 2425 جنيهًا.
أسعار الأسمنت المقاوم- أسيك سي وتر يباع الطن بسعر 910 جنيهات.
- السويس سي وتر يباع الطن بسعر 950 جنيهًا.
- السويدي المقاوم يباع الطن بسعر 959 جنيهًا.
أسعار الجبسس
استقرت أسعار الجبس، اليوم الإثنين 2 أغسطس 2021 على النحو التالي:
- شركة سيناء يباع الطن بسعر 850 جنيهًا.
- جبس العامرية يباع الطن بسعر 650 جنيهًا.
- جبس السويس يباع الطن بسعر 580 جنيهًا.
- جبس الدولية يباع الطن بسعر 710 جنيهات.
- جبس المعمار يباع بسعر 690 جنيهًا للطن.
- جبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن.