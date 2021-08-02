تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 2 أغسطس 2021

سجلت أسعار الأسمنت، اليوم الإثنين 2 أغسطس، استقرارًا، وذلك عقب تطبيق الشركات المنتجة للأسمنت الزيادة المقررة، وهي 50 جنيهًا للطن.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إنَّ مصانع الأسمنت رفعت الأسعار خلال الشهر الماضي 3 مرات بنسب تراوحت بين 50 إلى 200 جنيه للطن ليصل البيع في بعض الشركات إلى أكثر من 1050 جنيهًا.

وترصد «الوطن» أسعار الأسمنت، اليوم الإثنين 2 أغسطس، على النحو التالي:

أسعار الأسمنت المسلح

- يباع الطن بـ890 جنيهًا بالشركة القومية للأسمنت.

ـ أسمنت سيناء يباع بسعر 875 جنيهًا.

أسمنت سيناء 425 يباع بسعر 860 جنيهًا للطن.

- المعلم يباع الطن بسعر 875 جنيهًا.

- أسمنت الصخرة يباع الطن بسعر880 جنيهًا.

- أسمنت المصري يباع الطن بسعر 875 جنيهًا.

- أسمنت السويس يباع الطن بسعر 900 جنيه.

- أسمنت السويدي يباع الطن بسعر 900 جنيه.

أسعار الأسمنت المخلوط

- أسمنت النخيل يباع الطن بسعر 725 جنيهًا.

- أسمنت «إيه وان» يباع الطن بسعر 730 جنيهًا.

- أسمنت الواحة يباع الطن بسعر 769 جنيهًا.

- أسمنت السويدى يباع بسعر 758 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض- أسمنت سوبر سيناء يباع الطن بسعر 2480 جنيهًا.

- يباع أسمنت العادة بسعر 2500 جنيه للطن.

- أسمنت رويال العادة يباع الطن بسعر 2425 جنيهًا.

- أسمنت الواحة الأبيض 2425 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم- أسيك سي وتر يباع الطن بسعر 910 جنيهات.

- السويس سي وتر يباع الطن بسعر 950 جنيهًا.

- السويدي المقاوم يباع الطن بسعر 959 جنيهًا.

أسعار الجبسس

استقرت أسعار الجبس، اليوم الإثنين 2 أغسطس 2021 على النحو التالي:

- شركة سيناء يباع الطن بسعر 850 جنيهًا.

- جبس العامرية يباع الطن بسعر 650 جنيهًا.

- جبس السويس يباع الطن بسعر 580 جنيهًا.

- جبس الدولية يباع الطن بسعر 710 جنيهات.

- جبس المعمار يباع بسعر 690 جنيهًا للطن.

- جبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن.