تستهدف 7 قرى.. مواعيد القوافل الطبية المجانية خلال أغسطس بالمنيا

تطلق مديرية الصحة والسكان في محافظة المنيا 7 قوافل طبية، على مدار شهر أغسطس الجاري، تستهدف القرى الأكثر احتياجاً، خاصةً القرى التي تبعد 15 كيلومتراً عن أقرب مستشفى مركزي، وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لجميع المواطنين.

وتشمل القوافل عدداً من القرى المستهدفة خلال شهر أغسطس الجاري، بواقع 7 قرى:

1- قرية الأمل بمركز المنيا، يومي 2 و3 أغسطس.

2- قرية جبل الطير البحرية بمركز سمالوط، يومي 9 و10 أغسطس.

3- قرية داقوف بمركز سمالوط، يومي 11 و12 أغسطس.

4- قرية الكمال بمركز المنيا، يومي 16 و17 أغسطس.

5- قرية شيبة بمركز أبوقرقاص، يومي 23 و24 أغسطس.

6- قرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص، يومي 25 و26 أغسطس.

7- قرية بني روح بمركز ملوي، يومي 30 و31 أغسطس.

ونظمت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الإثنين، قافلة طبية علاجية بقرية «الأمل» بمركز المنيا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة أن القافلة ضمت نخبة من أفضل الأطباء، في العديد من التخصصات منها الأطفال والباطنة والأسنان والجلدية والقلب والصدر، بالإضافة إلى معمل للتحاليل، كما يتم خلال تلك القوافل تنظيم ندوات تثقيف صحي، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا بالمجان.