الصور الأولى لهاجر أحمد وزوجها من شهر العسل

كشفت الفنانة الشابة هاجر أحمد، عن الصور الأولى لها مع زوجها رجل الأعمال أحمد حداد، وذلك من خلال نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ونشرت هاجر أحمد، مجموعة من الصور عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام، هى وزوجها رجل الأعمال أحمد حداد من شهر العسل، وعلقت عليها بكلمة واحدة فقط «سعيدة».

وبمجرد نشر هاجر أحمد لهذه الصور، انهالت عليها التهاني، حيث قال أحدهم «ياروحى ما شاء الله تبارك الله، ربنا يسعدكم ويحفظكم، ويكفيكم شر العين أنا بعشقك يا هاجر، أنتى جميلة ومحترمة، ربنا يفرح قلبك يا حبيبتي».

يذكر أن الفنانة هاجر أحمد، كانت احتفلت منذ أسبوع، بحفل زفافها على زوجها رجل الأعمال أحمد حداد، في حفل كبير فى أحد الفنادق التجمع الخامس، بحضور عدد من الفنانين، منهم تامر حسني وأحمد جمال ومحمد نور.