محافظ دمياط تتابع نقل مواقف المحافظات إلى مجمع شطا الجديد

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الاثنين، إجراءات نقل مواقف سيارات الأجرة لمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، من طريق «الدكتور علي مصطفى مشرفة»، إلى مجمع المواقف الجديد بمنطقة «شطا»، الذي تم افتتاحه مؤخراً.

حيث جاء ذلك خلال الزيارة التى أجرتها محافظ دمياط، لموقعي الموقف الحالي ومجمع المواقف الجديد، يرافقها اللواء حسام بدرة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، وذلك بعد التنويه عن موعد التنفيذ في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

محافظ دمياط تأمر بسرعة نقل موقف الشعراء إلى محطة شرق الدلتا

وأكدت المحافظ على سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتلك الخطة، ونقل موقف «الشعراء» إلى محطة شرق الدلتا، في الجهة المقابلة من الطريق، وذلك لاستكمال عملية التطوير التي يجري تنفيذها في المنطقة، وتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، بنقل المواقف خارج الكتلة السكنية، كما وجهت برفع جميع الإشغالات والاكشاك المخالفة بالمنطقة.

المحافظ تأمر بزيادة عدد كاميرات المراقبة لأحكام الرقابة على الموقف

وخلال زيارتها لموقف سيارات الأجرة بشطا، اطمأنت المحافظ على جاهزية قسمى الإدارة والأمن به ومنظومة المراقبة، حيث أكدت على زيادة عدد كاميرات المراقبة لأحكام الرقابة على الموقف، وزيادة عدد المقاعد، وإلزام سيارات خط سرفيس شطا بخط السير بدءاً من ميدان «أبو الوفا» حتى موقف مدينة دمياط للأثاث، كما تواصلت مع السائقين، حيث أكدت أن المحافظة تحرص على إنشاء موقف حضاري، يشتمل على كافة الخدمات.