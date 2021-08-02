القبض على 4 انتحلوا صفة ضباط شرطة.. «علشان يسرقوا سجاير»

4 أشخاص قرروا انتحال صفة رجال شرطة، وسرقوا سيارة محملة بالسجائر بمنطقة الزاوية الحمراء، بإجمالي 50 خرطوشة مختلفة الأنواع، جريمة نفذها عاطلون، حيث استوقفوا سيارة سجائر، وطلبوا من قائدها تراخيص السير، وأوهموه بأنهم رجال شرطة، ثم استولوا على حمولة السيارة، ومبلغ مالي وفروا هاربين.

انتحال صفة رجال الشرطة

خطة محكمة نفذها هؤلاء المتهمون، نظرًا لطبيعة عمل أحدهم في تجارة السجائر، وعلمه بثراء المجني عليهم، فقرر أن يسرقهم، وبدأ يخطط لتنفيذ جريمته بانتحال صفة رجال الشرطة وقطع الطريق عليهم أثناء سيرهم، وأخذ السيارة بكل ما فيها للحصول على ما بداخلها.

سرقة سيارة محملة بالسجائر

وانكشفت خطة المتهمين، عن طريق تلقي أحد الأشخاص المجني عليهم اتصالا هاتفيا من شخص آخر، يخبره بأن السيارة التي تم الاستيلاء عليها متواجدة في أحد الشوارع بمنطقة الزاوية الحمراء، وتوجه مسرعًا للمكان المشار إليه، فعثر على السيارة بدون الحمولة، فأسرع بتحرير محضر بالواقعة، للقبض على المنتحلين.

بلاغ للشرطة

تلقى قسم شرطة الزواية الحمراء، بلاغًا من تاجر السجائر المجني عليه، بأنه أثناء سيره بسيارة نقل محملة بكمية من السجائرة، استوقفه 4 أشخاص، ادعوا أنهم رجال شرطة واستولوا عليها، ولم يقاومهم، لتصديقهم خطتهم الكاذبة، حتى انكشف أمرهم، وتم إلقاء القبض عليهم.

القبض على المتهمين

واقعة تشبه الأفلام السينمائية التي يقرر فيها عدد من الأشخاص انتحال صفة ضابط الشرطة، لتحقيق منافع شخصية، تحولت لأرض الواقع، حيث بدأت التحريات تجرى لضبط المتهمين، وجمع المعلومات التي تسرع من التواصل إلى مرتكبي الجريمة، وتبين أنهم 4 أشخاص، وتم ضبطهم عن طريق إعداد الأكمنة، واعترف أحدهم عند مواجهته بالتهم المنسوبة إليهم.

كشف الجريمة

لم يكتف المتهمون بسرقة السيارة المحملة بالسجائر فقط، بل سرقوا جميع الأموال التي كانت بحوزة أصحابها، وفرغوا حمولتها في سيارة «ميكروباص»، تصادف مرورها من مكان الواقعة، وباعوا الحمولة، وتم إرشادهم عليها، وضبط السجائر التي تم الاستيلاء عليها، لدى عميلهم، بجانب المبلغ المالي، وتم تحرير محضر بواقعة ضبط المتهمين، وتمت إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم، حيث أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.