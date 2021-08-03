رفع 1200 حالة إشغال في حملات بالجيزة

شنت محافظة الجيزة حملات موسعة بأحياء «الهرم والعمرانية وجنوب وشمال والطالبية وبولاق»، لرفع الإشغالات والتعديات بالتعاون مع شرطة المرافق.

ووفقا لبيان صادر عن المحافظة، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى شن الحملات بصفة دورية بنطاق الأحياء والمراكز لتحقيق الانضباط بالشارع ورفع كافة الإشغالات والتأكد من الالتزام بمواعيد غلق بالمحال العامة والورش وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهدت الحملات قيام حي الهرم برفع الإشغالات من شوارع «كفر طهرمس والملك فيصل والمريوطية والمنصورية وعلي عفت وعمرو بن العاص»، فضلا عن إزالة إشغالات الباعة الجائلين والتعديات علي حرم الطريق لردع وضبط المخالفين وتم مصادرة477 مقعدا و41 شيشة بالاضافه إلى 164 حالة إشغال متنوعة شملت إستاندات وعربات وفاترينات لباعة جائلين وثلاجات وشيش.

وقام حي العمرانية بشن حملة إشغالات مسائية بشوارع «خاتم المرسلين وشارع عثمان محرم والهرم»، أسفرت عن رفع عدداً من إشغالات المحال العامة والكافيهات والملاهي الليلية بالقطاع الشمالي بحي الطالبية ونفذت أجهزة حي جنوب حملات إستهدفت شوارع «ربيع الجيزى و همدان و زكريا بن بخنس و الأهرام وسعد زغلول وأحمد ماهر وميدان الجيزة»، وتم رفع 170 حالة إشغال متنوعة للمحال والباعة الجائلين، كما شن حي بولاق الدكرور حملة مكبرة على المخابز والمحال العامة والمقاهي والصيدليات والمكاتب بالاشتراك مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة والطب الوقائي والإشغالات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .