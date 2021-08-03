يسعى العديد من الأشخاص إلى استخراج تصاريح العمل إلكترونيا، دون مشقة الذهاب إلى مكاتب وزارة الداخلية وتجنبا للزحام وإهدار الوقت، وذلك ما توفره الوزارة في إطار عملها على تطوير وميكنة الخدمات الإلكترونية المُقدمة للمواطنين، بشأن التيسير والتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية.

وتهدف الحكومة لتقديم خدمات للمواطنين عن بُعد، من مقر إقامتهم دون الانتقال إلى مقر الجهاز الحكومي، وترصد «الوطن» في هذا الصدد خطوات تجديد تصاريح العمل إلكترونيا، وخطوات التسجيل، وفقا لما حددته وزارة الداخلية.

خطوات تجديد تصاريح العمل إلكترونيا

يمكن للشخص تسجيل بياناته من خلال هذا الرابط.

قم بالضغط على خدمات الإنترنت للمواطنين.

ثم انقر على خيار تجديد تصريح عمل أو بدل فاقد تصريح عمل.

ستظهر لك رسالة تفيد بتسجيل الدخول، إذا كان لديك حساب مسبق قم بتسجيل الدخول من خلال البريد الإلكتروني ورقم السر، وإذا لم تكن تمتلك حساب، فعليك بإختيار إنشاء حساب جديد.

انقر على خيار تجديد تصاريح العمل إلكترونيا، وعندها سوف يطلب منك كتابة عدد من البيانات الخاصة بك، عليك أن تلتزم بالبيانات التي توجد في البطاقة الشخصية بالإضافة إلى جواز السفر وكتابة العنوان الخاص بك، وكذلك العنوان الذي ترغب في استلام التصريح به.

بعد أن تنتهي من كتابة البيانات، عليك أن تقوم بتصوير رقم الطلب الذي سيظهر لك، حتى تتمكن من الاستعلام عن طلبك من خلاله.

من الممكن أن يتم الاتصال بك في اليوم ذاته أو اليوم التالي من قبل أحد موظفي مكتب التصاريح ليستفسر منه عن تاريخ انتهاء التصريح.

ثم تقوم بتسديد المبلغ المطلوب منك، وبعدها سوف تحصل على رقم فاتورة،قم بسداها عبر أي بنك أو عبر الخدمات الإلكترونية مثل فوري، ثم بعد ذلك ستستلم رسالة بقبول طلبك بعد يومين.

يتقدم الشخص إلى مصلحة أو جهة العمل أو من يحل مكانه بموجب توكيل رسمي مسجل بطلب استخراج أو تجديد تصريح العمل.

في حالة الحصول على الموافقة، يتم التأكد من الأصول الخاصة بالتأشيرة وجواز السفر، بالإضافة إلى عقد العمل، كما يتم الحصول على صورة، لكي يتم إرفاقها بطلب الحصول على التصريح.

- يشترط ألا يكون المتقدم من الفئات المحظور حصولها على تصريح العمل وكذلك لابد أن تكن جهة العمل الذي سيعمل لها في الخارج غير مدرجة في الجهات المحظورة.

الأوراق أو المستندات المطلوبة لتجديد تصريح العمل

إحضار 3 صور شخصية.

تبلغ الرسوم لحملة المؤهلات العليا، 130 جنيها عن كل عام.

صورة للحصول على تأشيرة.

صورة بطاقة الرقم القومي.

يذكر أن استخراج تصريح العمل، يساعد السلطات في وضع خطط مستقبلية للعمالة المصرية في الخارج، وتوفير أوجه الرعاية لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.